Aan de wandel in Nederland: 5x de mooiste Pieterpad etappes

Voor als je graag het Pieterpad wilt lopen, maar geen tijd hebt voor de hele route. Dit zijn de vijf mooiste etappes.

Pieterpad etappes om te lopen

Etappe 4: Zuidlaren naar Rolde (17,3 km)

Volgens velen de mooiste route van het Pieterpad. Je loopt voor een groot deel door Nationaal Landschap de Drentsche Aa en de Gasterse Duinen. Met Saksische boerderijen, akkers en hooilanden. Je vindt hier trouwens ook enorm veel prehistorische monumenten, zoals de grafheuvels, hunebedden en galgenbergen.

Etappe 5: Rolde naar Schoonloo (18 km)

Volgens Frank van Frank wandelt is deze etappe een ‘bijzonder groen en bloemrijk traject’. Kijk, daar worden we blij van. Je komt er natuurlijk weer hunebedden tegen, loopt door het schitterende beekdal van het Andersche Diep en bossen kom je ook genoeg tegen. Met een beetje geluk spot je ook nog wat wilde dieren, zoals de ree.

Etappe 9: Hardenberg naar Ommen (21,6 km)

De rivier de Vecht speelt een hoofdrol in deze etappe. Je steekt hem twee keer over en loopt ook vaak dicht langs de oever. Leuk voor een picknick tussendoor. Je komt ook nog broekbossen, rivierduinen en bossen met de jeneverbes tegen en in het dorpje Rheeze vind je een brinkdorp dat al sinds de middeleeuwen bestaat.

Etapppe 10: Ommen naar Hellendoorn (20,1 km)

Met de ‘beklimming’ van de 33 meter hoge Besthmenerberg loop je langzaam de Sallandse Heuvelrug op. Hier kom je in een heuvelig landschap terecht met als hoogste punt de Archemerberg (tachtig meter). Een route vol met bossen, heide en boerenland.

Etappe 13: Laren naar Vorden (14,4 km)

Een historische route langs statige landgoederen en buitenplaatsen. Je wandelt onder andere naar het kastelendorp Vorden (je vindt hier ook het monument met de voetafdrukken van Toos en Bertje, de bedenksters van het Pieterpad). Verwacht een tocht over onverharde paden met mooie doorkijkjes over de weilanden.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ben Berwers/Unsplash.com