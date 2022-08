Bang voor wespen? Misschien helpt dit

Dat het een zomer is met veel wespen, is nu al te merken. Maar bang hoef je niet voor ze te zijn. Met deze tips leer je deze beestjes beter begrijpen en houd je ze van je weg.

We hadden dit jaar een milde winter én een warm voorjaar. Wat betekent: meer wespen dit zomerseizoen. Bioloog Arnold van Vliet legt het uit in een artikel van HLN: ‘Op 1 januari werden de eerste wespenkoninginnen waarschijnlijk al wakker. Ze begonnen hun nesten te bouwen en doordat het voorjaar warm en droog was, zijn ze succesvol geweest in het grootbrengen van hun larven. Dat betekent dat er straks veel wespen zullen zijn.’

Dat er veel wespen zijn, is eigenlijk alleen maar goed nieuws. Want de insecten eten muggen en vliegen, en daar hebben we dus een stuk minder last van deze maanden. We hebben dankzij deze beestjes ook de mooiste bloemen en planten op deze aardbol, want maar liefst 164 plantensoorten zijn compleet afhankelijk van de wesp.

En ook aan het allernaarst – de steek – zit een voordeel: er zit antibiotica in wespengif. Het is een manier om de prooi vrij van ziekten te houden, en misschien werkt dat ook voor de mens. ‘Zo is het gif van een wesp uit Brazilië al effectief gebleken tegen een bacterie die resistent was geworden tegen verschillende andere medicijnen,’ lezen we in het artikel van HLN.

Maar dat neemt niet weg dat wespen soms angstaanjagend lijken. Wat kun je doen als je bang bent voor de insecten? Tip 1: ga vooral niet met je armen zwaaien. Daarmee vergroot je de kans op een steek juist.

Bang voor wespen? Dit kan helpen

Onthoud dat wespen er niet op uit zijn om je te steken. Muggen hebben je echt nodig om te overleven, maar wespen steken alleen als ze hun nest moeten verdedigen of in de knel zitten. Zo zegt de Groningse wiskundige en wespenvriend Sjoert Fleurke in Trouw: ‘Ga er in elk geval niet naar slaan of zo, want dan vergroot je alleen maar de kans dat ze in de knel komen en jou alsnog steken.’

Het kan helpen om een stukje fruit of iets anders zoets, achter in de tuin te zetten waar je zelf niet komt. Zo houd je ze meer weg van je eigen plek.

Nog een handige tip van Milieu Centraal: hang aan het begin van de zomer een nep nest op. Dat houdt de Koningin (en dus een echt nest) weg.

Wespen houden niet van de geur van citroen, kruidnagel en geranium.

Sla een wesp niet dood. Het is nergens voor nodig en er kan een stofje vrijkomen waar andere agressieve wespen weer op af komen (zij willen de wesp in nood helpen).

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bronnen HLN, Trouw, Milieu Centraal Fotografie Ingo Doerrie/Unsplash.com