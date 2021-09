CityGard bedacht het containertuintje tegen afval op de grond

Zoals je tafel een magneet kan zijn voor spullen die er niet horen, zo blijkt het ook te werken met afvalcontainers. De oplossing: het containertuintje.

Bijplaatsing wordt het genoemd: afval dat náást een afvalcontainer wordt gezet in plaats van erin. CityGard heeft daar iets op gevonden: het containertuintje (gemaakt van gerecycled plastic afval). Het is een kant-en-klaar mini-tuintje dat over een ondergrondse vuilcontainer wordt geplaatst. Hierdoor is er niet alleen geen ruimte meer om ­vuilniszakken of grof vuil neer te zetten, maar wordt je straat ook weer een stukje groener.

Meer lezen?

Wil je ook zo’n containertuintje? Vraag er een aan op Citygard.nl en neem zelf even contact op met je gemeente, want die beslist uiteindelijk.

Nog meer mooie tips en initiatieven vind je in Flow 7-2021.

Leven zonder afval: 3 websites.

Meer lezen over natuur & duurzaamheid.

Fotografie Henk-Jan Room / Citygard.nl