De dahliatuin van Flow’s Rachel (1): tips van Isabeau van The Blooming Company

Vorige zomer ging Flow’s Rachel aan de slag met een eigen pluktuin. Dit keer wisselt ze de gemengde bloemensoorten in voor haar favoriete bloemen: dahlia’s.

“Kostte het me vorig jaar nog wat moeite om mijn ouders te overtuigen een stuk gras in te ruilen voor een kleine pluktuin, dit jaar is er zo waar een keurig stenen randje langs de border gelegd en heeft mijn vader de grond vervangen voor nieuwe potgrond. Tijd voor iets nieuws in het braakliggende stukje zand. Na het zien van heel veel mooie foto’s op Instagram en Pinterest wist ik het zeker: dit jaar zou er een ‘dahlia-pluktuin’ komen. Ik droomde al weg bij de enorme velden vol met bloemen en zag mezelf al lopen met armen vol bossen dahlia’s. Maar even voor jullie beleving: het stuk grond is ongeveer een vierkante meter groot. Maar laten we vooral positief blijven: ook op een klein stuk in je tuin kun je al mooie bloemen kweken.

Ik ga deze keer aan de slag met een pakket met bollen van The Blooming Company. Met eigenaresse Isabeau praat ik over (hoe kan het ook anders) dahlia’s en haar liefde voor bloemen. Én ze geeft handige tips voor beginners.”

Hoe is je liefde voor bloemen ontstaan?

“Een ieder kent zijn vak en heeft unieke kwaliteiten, maar je kan alles leren.” Een wijze uitspraak van mijn oma die nog regelmatig door mijn hoofd schiet. Mijn passie voor bloemen en planten is niet ontstaan door een achtergrond in de landbouw, of door een agrarische opleiding. Ik heb het geleerd door het te doen, door me mee te laten laten slepen in mijn passie voor tuinieren.

Wanneer je eenmaal begint met tuinieren en de schoonheid van moedernatuur ontdekt, dan is er geen weg meer terug. Elk hoekje in de tuin, terras, of balkon, kan opgefleurd worden met bloemen en planten. Het is en blijft gewoon bijzonder dat je zelf een bloembol in de grond stopt, je deze verzorgt en je vervolgens beloond wordt met mooie bloemen. De mooie bloem is uiteindelijk dan een grote traktatie, maar gedurende het groeiproces ga je ook regelmatig de tuin in om te kijken hoe het er bij staat. Het is een stukje bewustwording, afremmen in een wereld die heel hard door draait.”

Wat brengt de natuur jou?

“Een grote glimlach. De natuur helpt mij te ontspannen, hoe gek en druk de wereld soms ook kan zijn. Ik heb altijd mijn eigen tuin, mijn eigen plekje hier op de wereld, waar ik helemaal mezelf kan zijn en helemaal tot rust kan komen. Als ik in mijn tuin ben dan valt alle stress en spanning van me af en ben ik helemaal in het moment aanwezig. Als er dan een zoemende hommel voorbij vliegt, of ik hoor de vogels fluiten, dan ontstaat er vanzelf een grote glimlach op mijn gezicht.”

Wat maakt dahlia’s zo mooi?

“Het leukste aan dahlia’s is allereerst dat er zoveel verschillende soorten zijn, er zijn wel duizenden verschillende dahliasoorten en elk jaar komen er weer nieuwe bij. Dit maakt dat dahlia’s nooit gaan vervelen en dat je je creativiteit helemaal los kan laten gaan met het maken van de mooiste plantcombinaties.

Daarnaast word je echt de hele zomer beloond met bloemen. In het voorjaar heb je van één tulpenbol, één bloem en als je die weg knipt dan is het klaar voor dat jaar. Een dahliaknol produceert een hele bos met bloemen, en hoe meer bloemen je wegknipt, hoe meer bloemen de knol produceert. De hele zomer omringd door een heerlijke, kleurrijke bloemenpracht, wie wil dat nou niet.”

En welke dahlia is jouw favoriet?

“Dit is een vraag die ik heel vaak krijg, en waarop ik het antwoord nog steeds niet weet. Er zijn zoveel mooie dahlia’s, dat het bijna onmogelijk is om maar één favoriet te kiezen. Als ik echt maar één dahlia in mijn tuin mag planten, dan zal het de dahlia Cafe au lait zijn. Waarom? Omdat er zoveel verschillende kleurtinten in de bloem voorbij komen, dat deze echt nooit gaat vervelen. Bij aanvang hebben de bloemen een zachtroze tint en bij het rijpen van de bloem verandert het kleurenpalet naar een zachte romige koffie kleur. Echt een bloem om bij weg te dromen.”

Heb je tips voor mensen die voor het eerst dahlia’s gaan poten?

“Houd voldoende afstand bij het planten, en let goed op met slakken. Het is heel verleidelijk om de dahlia knollen lekker dichtbij elkaar te planten, maar een dahlia heeft voldoende zon nodig. Als je ze te dicht bij elkaar plant krijg je hele lange slappe stelen omdat de plant dan naar zonlicht gaat zoeken. Daarnaast blijft de grond vaak te vochtig waardoor de knol kan gaan rotten. Houd dus netjes 40 tot 50 cm afstand bij het planten van de dahlia’s. Dit was namelijk mijn eerste fout toen ik 10 jaar geleden mijn eerste bloemenborder aanlegde.

Een andere fout, of ja teleurstelling, was dat de eerste groene blaadjes, waar ik zo trots op was, in een nacht kaal werden gegeten door slakken. Slakken houden van dahlia’s en dan met name van de jonge blaadjes. Ik gebruik geen gif in de tuin, want ik vind dat alle dieren nuttig zijn, ook slakken. Ze mogen zich best in mijn tuin verschuilen, maar niet bij mijn dahlia’s en moestuin.”

En hoe zit het ook alweer als je ze wil bewaren tot volgend jaar? Hoe kun je dat het beste doen?

“Het allerbeste kun je de dahlia’s uit de grond halen zodra we de eerste nachtvorst hebben gehad. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook een aantal dahlia’s in de grond laat zitten, deze dek ik dan heel goed af met stro. Tot nu toe komen ze elk jaar weer omhoog, maar hierbij loop je wel het risico dat ze bevriezen als we wel weer een keer flink vorst krijgen.

Als je ze er wel uit haalt, kun je dit het beste doen zodra we de eerste vorst hebben gehad. Dan is de dahliaplant afgestorven en helemaal bruin van kleur. Je kunt dan de plant afknippen en de knol voorzichtig uit grond liften, ik gebruik hier vaak een hooivork voor. Vervolgens schud je de meeste aarde van de knol af, en bewaar je deze voor volgend jaar op een droge, vorstvrije plek. Ik gebruik gaasbakken om de dahlia’s in te bewaren, maar je kunt ze ook in een afgesloten kist bewaren met zaagsel. Er zijn veel verschillende methodes en theorieën over het overwinteren van dahlia’s. Ik heb hier de beste ervaringen mee.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie The Blooming Company.