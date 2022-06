Deze micro-avonturiers proberen elke straat in hun stad te bewandelen

Elke straat van je eigen stad bewandelen om die beter te leren kennen. Het kan met de app CityStrides, en deze micro-avonturiers gingen je voor.

Waar wandelen vóór de lockdown vooral ging om van de ene plek naar de andere plek komen, heeft het tijdens corona een nieuwe betekenis gekregen. We wandelen meer voor ontspanning, voor een leeg hoofd, voor een frisse blik of voor extra beweging. En dan zijn er de micro-avonturiers, die wandelen tot een hoger level tillen en de uitdaging aangaan om elke straat in een stad te bewandelen.

Er is zelfs een app voor, lezen we in een artikel van The Guardian. Al meer dan 45.000 wandelaars gebruiken CityStrides om bij te houden hoe veel straten ze al gehad hebben. Het is zelfs bij te houden in procenten. Loop je een stukje door je buurt, dan zit je afhankelijk van de grootte van je stad, misschien al wel op een procent.

Twaalf steden op je naam

Volgens oprichter James Chevalier zijn er tot nu toe 6.300 pogingen van mensen gelukt. Er is zelfs iemand die al twaalf steden op zijn naam heeft staan. Elke straat afgevinkt. De reden waarom mensen met de app zijn begonnen? Om meer van hun eigen woonplaats te ontdekken, bijvoorbeeld.

Zo ontdekte een hardloper dat hij in zijn hele leven maar acht procent van de stad gezien had tijdens het rennen, omdat hij elke keer hetzelfde rondje liep. Met CityStrides leerde hij zijn stad op een andere manier kennen. Een andere reden is om meer mensen te leren kennen, uit verschillende buurten, en weer iemand anders geeft aan dat hardlopen plotseling een stuk leuker en lonender is geworden.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The Guardian Fotografie Timo Stern/Unsplash.com