Doe jij mee aan de koopgekte van Black Friday of ben je anti?

Het maakt een beetje verdrietig, dat massale consumeren rondom Black Friday. Doe jij eraan mee, of koop je bewust niets tijdens deze periode?

Stichting Trees for All, groot aanjager van de groene tegenbeweging ‘Green Friday’ in Nederland, liet onderzoeken in hoeverre consumenten in 2022 meegaan in de koopgekte van Black Friday. Wat blijkt? Ruim vijftig procent van de Nederlanders doet aankopen op en rondom deze dag. Ruim een kwart daarvan is geneigd om zijn of haar duurzame principes daarvoor opzij te zetten.

Extra opvallend is dat vooral onder de jonge generaties Black Friday populair is. 85 procent van Gen Z koopt op deze dag, en dat voor een generatie waarbij milieubewustzijn hoog in het vaandel staat. En dan is er gelukkig nog de kwart consumenten die heel bewust niets koopt op Black Friday vanwege de negatieve impact op de planeet.

Green Friday

Trees for All wil met Green Friday een tegenbeweging in gang zetten. Zo roept de stichting bedrijven op om te stoppen met het aanbieden van kortingen op deze dag en juist terug te geven aan de aarde door bijvoorbeeld bomen te planten.

Simone Groenendijk, directeur van Trees for All: “Als we een gezonde aarde willen doorgeven aan de volgende generatie, moeten we gezamenlijk een einde maken aan de koophysterie rond Black Friday. Door een passend alternatief te bieden, streven we ernaar mensen bewust te maken van de negatieve impact van Black Friday en om samen van Green Friday het nieuwe normaal te maken.”

De stichting gaat zelfs verder dan het oproepen van bedrijven en opent dit jaar het Green Friday Forest. Het bos wordt op 25 november feestelijk geopend en je kunt als bedrijf of consument via de website een boom laten planten. Een mooi initiatief, vinden we dat.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trees for All Fotografie Clem Onojeghuo/Unsplash.com