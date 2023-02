Een nieuwe (volks)tuin aanleggen: hoe begin je?

Heerlijk, een huis met een tuin (of een volkstuin)! Een plek voor jezelf om de natuur echt op je te laten inwerken. Maar als je alleen ervaring hebt met een geranium op het ­balkon, levert het ook wel vraagtekens op. Want waar begint een mens nou?

Een kale nieuwbouwtuin en een keurig gemanicuurde tuin bezorgen nieuwe eigenaars soms een beetje plankenkoorts, uit angst iets verkeerd te doen. En in een romantische overwoekerde tuin is het dan weer best moeilijk om te zien welke planten ‘de bedoeling’ waren en welke niet. In zo’n welige tuin is maaien een goede eerste stap. Zo krijg je een veel beter beeld van de ruimte en indeling.

Heb geduld

Vervolgens kun je met gratis te downloaden apps als Plantnet, Plantifier of iNaturalist de bestaande planten en bomen identificeren. In een nieuwbouwtuin duurt het een tijd voordat het effect zichtbaar wordt van wat je plant, aangezien struiken en bomen niet meteen body hebben. Eenjarige planten (die een zomerseizoen bloeien) zorgen in de tussentijd voor kleur en afwisseling. En je zit niet meteen vast aan je keuze, want na de zomer sterven ze af.

Nog een aanrader: neem een grondmonster. Bodemtesters zijn online te bestellen voor ongeveer twintig euro. Zo’n test laat zien wat de zuurgraad (pH) is van de grond, welke voedingsstoffen erin aanwezig zijn en of de planten die je in je tuin wilt daar goed in gedijen. Is dat niet zo, dan kun je de pH aanpassen met extra voedingsstoffen. Bij het tuincentrum weten ze precies wat daarvoor nodig is.

Doe het stap voor stap

Je kunt het trouwens ook ecologisch verantwoord benaderen: door mee te veren met wat er van nature graag groeit in je tuin, vertelt milieukundige Iris Veltman op Irisgardenecologyblog.com. En vervolgens geldt voor alle tuinen: begin met een behapbare taak.

Zoek op hoe die woeste struik moet worden gesnoeid, en doe het tak voor tak. Leg een kruidentuin aan van één vierkante meter. Plant een tomatenplant en spreek hem elke ochtend bemoedigend toe. Ga een middagje onkruid wieden tussen de fluitende vogels. By the way, niemand is natuurlijk verplicht om meteen als een dolle te gaan graven. Eerst een jaar leven met een nieuwe tuin? Ook prima.

Door een tuinboekje bij te houden en foto’s te maken van bloemen, lichtval en bladkleuren, wordt het veel makkelijker om te bedenken wat er nog meer mooi zou staan.

Meer lezen

Tekst Christine van der Hoff Fotografie Angela Bailey/Unsplash.com