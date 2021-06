Je omgeving groener en duurzamer maken: 6 tips

Niet wachten tot de wereld verandert, maar zélf iets willen doen om je omgeving groener en duurzamer te maken? Wij verzamelden 6 tips.

1. Groen initiatief

Is er in je omgeving een saai plantsoen, een braakliggend terrein of een kale speeltuin? Veel gemeenten staan open voor een groen initiatief. Breng in kaart wat je zou willen veranderen en neem contact op met de gemeente, het schoolbestuur of het bedrijf waarvan de grond is. Meer tips vind je op Ivn.nl.

2. Adopteren

Soms is het mogelijk boomspiegels en stukjes openbaar groen te adopteren. Kijk op Guerillagardeners.nl voor tips.

3. Samenwerken

Je bent niet alleen. Deel je gedachten zo veel mogelijk met buren en anderen, werk samen en verdeel de taken.

4. Bloemenweide

Een wilde bloemenweide in je buurt? Kijk op Nlbloeit.nl en Plantenvanhier.nl wat er allemaal kan.

5. Niet zomaar strooien

Strooi niet lukraak zaden. Er zijn ‘wilde bloemen’-mengsels waarmee je meer kwaad doet dan goed. Uit nieuw onderzoek blijkt dat niet-inheemse beplanting schadelijk is voor de biodiversiteit.

6. Klein beginnen

Begin klein, met je eigen tuin bijvoorbeeld. Alle tuinen bij elkaar vormen een natuurgebied zo groot

als de Veluwe. Haal tegels eruit en zet je tuin vol inheemse planten en struiken. Tip: het boek Tuinieren met wilde planten van Martin Stevens.

Meer lezen?

Fotografie Meg Landrito/Unsplash.com