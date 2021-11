Leer meer over het gebruik van Nederlandse wol met The Knitwit Stable

Veel van onze kleding wordt van wol gemaakt die helemaal niet uit Nederland komt. Daarnaast weten we heel vaak niet wat er tijdens het maakproces allemaal gebeurt. Met The Knitwit Stable ontdek je de wereld achter je trui.

The Knitwit Stable ontstond nadat oprichter Reina Ovinge een bezoek bracht aan China. Ze ontdekte dat de vervuiling, de inspanning en arbeid die schuilging achter het maken van bijvoorbeeld een trui eigenlijk helemaal niet goed zichtbaar is. Daarom startte ze een boerderij en breistudio die de productieketen wél in beeld brengt. Met wol van hun eigen geiten en schapen maken ze garens en uiteindelijk allerlei producten. Want waarom zouden we de Nederlandse wol niet kunnen gebruiken voor onze vesten en truien? Veel van de Nederlandse wol wordt in balen verstuurd naar het buitenland of zelfs weggegooid.

Meer leren over je trui

In een masterclass op de boerderij leggen de mensen van The Knitwit Stable het proces uit achter jouw wollen trui. Je krijgt te zien hoe de wol van Nederlandse schapen verwerkt wordt tot een kledingstuk. Daarnaast leer je meer over het ambacht, de wolketen, het scheren van de schapen en datgene waar je op kunt letten wanneer je zelf een trui koopt in de winkel. Wil je het breien zelf proberen? Dan kun je naast het kijkje achter de schermen ook aan de slag met het maken van een muts op de handbreimachine.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Jonathan Borba/Unsplash.com