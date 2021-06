Met deze bloemenpers van Cre8 kun je zelf bloemen drogen

In plaats van de bloemen tussen een boek te drogen, kun je ook kiezen voor een bloemenpers. Cre8 maakt voor jou een persoonlijk exemplaar.

CRE8 is een leerwerktraject voor Amsterdamse jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze willen aandacht besteden aan talenten en inzet van de minder zichtbare groep in de omgeving van Amsterdam. De jongeren maken lokale en duurzame producten in de werkplaats.

Bijna alle producten worden tegenwoordig in verre landen gemaakt, vinden ze. Cre8 wil juist weer teruggaan naar het maken in eigen land. Wanneer je de winkel in Amsterdam bezoekt kun je meteen een kijkje nemen in de werkplaats, waar de producten gemaakt worden.

Onlangs hebben ze een nieuw product aan hun assortiment toegevoegd: de persoonlijke bloemenpers. Ze willen daarmee iedereen inspireren om kleine dingen te bewonderen. Ga de natuur in, pluk een paar bloemen en maak er iets moois mee. Ook leuk: geef de bloemenpers cadeau of kies voor een gepersonaliseerd fotolijstje met je eigen bloemen erin.

Speciaal voor Flow maakte Cre8 deze persoonlijke bloemenpers.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op de website van Cre8. Ze hebben naast de bloemenpers nog veel meer andere producten.

Marloes maakt handgemaakte lijstjes met gedroogde bloemen.

Zelf bloemen drogen: zo doe je dat.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Cre8