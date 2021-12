Ga winterkamperen bij de boswachter: 3 plekken

In hartje winter kamperen? Ja, met de geschikte uitrusting kan dat gewoon. Op deze natuurcampings, aangesloten bij Staatsbosbeheer, kun je winterkamperen.

In de avond genieten van een kampvuur, met warme chocolademelk onder een sterrenhemel, en in de ochtend wakker worden midden in de natuur. ‘En wie weet word je ’s morgens gewekt door het geritsel van een hert dat voorbij loopt of een kraakhelder winterzonnetje op je dak,’ staat er op de website van Staatsbosbeheer, ‘winterkamperen brengt je moeiteloos in het ritme van de natuur.’

Drie adressen om deze winter te kamperen

Borger in Drenthe

Bij kampeerterrein Borger slaap je tussen de reusachtige douglassparren van de Hondsrug, met niets anders om je heen dan de geluiden van de natuur. Het fijne aan deze plek is dat de kampeerplekken erg ruim zijn. En: je hoeft vanaf je tentje maar een paar stappen te zetten en je loopt over de wandelpaden.

De Veenkuil in Flevoland

Bij De Veenkuil kun je kamperen in een tipi, hoog in een boom of met mooi uitzicht over de Kuinderplas. Het natuurkampeerterrein ligt in het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder, en tijdens het winterkamperen mag je stoken bij je eigen kampeerplek.

De Vlagberg in Brabant

Dit kampeerterrein ligt aan de voet van het Brabantse dorpje St. Anthonis, waar de schapen nog over de heide struinen. De kampeerplekken zijn gescheiden door struiken en bomen, waardoor je veel privacy hebt. De Vlagberg is tot 24 december maar gedeeltelijk geopend vanwege lichte werkzaamheden. In de kerstvakantie is het weer helemaal open.

