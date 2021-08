Op avontuur met Bente: dankzij de app Komoot fiets ik weer

Voor als je een mooi rondje wilt fietsen of wandelen, maar geen idee hebt waar te beginnen. Online editor Bente van de Wouw probeerde de app Komoot uit en is fan.

‘Over 50 meter rechtsaf richting Eikenlaan.’ Ik schrok van de stem die uit de speakers van mijn telefoon klonk. Pardon? Dacht ik. Ik stak op de fiets braaf mijn rechterhand uit en sloeg een kleine weg in. Plotseling was ik omringd door weilanden. Een tractor reed over een van de velden, een konijn huppelde vrolijk door de berm en in de verte zag ik de rand van een bos dat ik nooit eerder gezien had, ook al had ik hier mijn hele jeugd gewoond (en nu weer).

Voor wandelen en fietsen zocht ik altijd een mooie plek om naartoe te gaan. Een halfuur rijden met de auto en ik was in een nationaal park, een stukje met de trein en ik kon een NS-wandeling doen. Maar nooit heb ik mijn eigen omgeving écht goed bekeken. Alleen maar huizen en weinig natuur, dacht ik. Pas toen ik de app Komoot ging gebruiken en fietsroutes uitstippelde rondom mijn huis, kwam ik erachter hoe snel ik hier eigenlijk in het groen ben, en hoe mooi het is.

Plotseling zag ik mijn fiets niet als vervoersmiddel om ergens te geraken, maar als een manier om te ontspannen. In het weekend, op een vrije dag en na het werk pakte ik hem om weer een nieuwe ronde te fietsen. De ene keer was ik een uurtje onderweg, de andere keer twee uur en op mijn verjaardag reed ik zelfs een ronde van 70 kilometer door bos, langs boerenvelden en door kleine dorpjes.

Geen enkele keer hoefde ik te stoppen om te kijken of ik nog wel goed reed, want de stem uit mijn speakers waar ik eerst zo van schrok, bleek dus mijn eigen navigatie te zijn, die nog supergoed werkte ook. Zelfs de kleine zandweggetjes pikte de app makkelijk op, waardoor ik niet één keer verdwaalde (en dat zegt wat). Nooit gedacht dat ik, voormalig fietsenhater, dit zou zeggen, maar nu droom ik van een lange fietstocht door Europa en misschien ga ik dat ooit nog eens doen ook. Voor nu blijf ik lekker rondjes fietsen in eigen buurt.

Zo werkt de app Komoot

Zodra je een account hebt aangemaakt, kun je je route gaan uitstippelen op de kaart. Dit kun je in de app doen, maar ik vind het prettiger om dit op mijn laptop te doen via de website van Komoot. Je kunt een startpunt en eindpunt invoeren en door de route op de kaart te verslepen kun je je rondje zelf vormgeven.

Wat je ook kunt doen, is via een andere website en route uitstippelen (ik gebruikte een website voor de fietsknooppunten in Brabant), die route opslaan als GPX-bestand en die weer uploaden in Komoot. Dan heb je meteen een kant-en-klare route.

De app is trouwens niet alleen te gebruiken voor fietsroutes, maar ook voor wandelen, mountainbiken, hardlopen, wielrennen en meer. Handig!

Tekst en fotografie Bente van de Wouw