Skeeleren: 4x mooie routes in Nederland

Ben je net lekker aan het skeeleren, gaat die fijne weg ineens over op een straat met kinderkopjes. Of nog erger: een zandpad. Met deze vier routes gebeurt dat je niet (en zie je onderweg ook nog wat moois).

Langs kastelen in de Achterhoek

Glad asfalt, daar doen we het voor. Deze route voert langs diverse buurtschappen van Vorden. Je komt onder andere langs Kasteel Vorden, een reuzen eik, kasteel Hackfort en vooral heel veel landgoederen. De route is zo’n 30 kilometer en afhankelijk van je tempo doe je er ongeveer twee uur over.

Rondje Lauwersmeer in Groningen

Eigenlijk een fietsroute, maar doet het ook prima als skeelerroute. Deze rondrit in het Lauwersmeergebied met startpunt in Zoutkamp, is 48 kilometer lang en neemt je mee door ruige natuur met een grote afwisseling aan landschappen. Graslanden, rietvelden, beschutte loofbossen, zand- en kleiplaten en vooral heel veel water: je komt het allemaal tegen tijdens je tocht. Ook leuk: dit gebied schijnt een waar vogelparadijs te zijn.

Rust en ruimte in Midden-Delfland

Een route in Zuid-Holland waarbij je niet alleen kunt genieten van de rust en natuur, maar ook kunt neerstrijken bij een tentje voor een koffie. De route bestaat uit twee lussen die te koppelen zijn tot een route van 20 kilometer. De bewegwijzering is volgens het knooppuntensysteem.

Skeeleren rond Naardermeer en IJmeer

Deze route tussen Hilversum, Almere en Amsterdam van ruim 30 kilometer, neemt je deels mee (een stuk gaat langs de doorgaande weg) over mooie, kleine weggetjes door de natuur. Wil je de route liever inkorten, dan sla je het IJmeer over. De tocht start en eindigt bij station Bussum-Zuid, een mooie rondrit dus.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Caleb Russell/Unsplash.com