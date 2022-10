Thijmen verbouwt zijn eigen groente, kruiden en bloemen

Thijmen Böekling verbouwt zijn eigen producten op een eigen akker en verkoopt ze in kratjes.

Wat ben je aan het doen?

“Aan de rand van Amsterdam heb ik een kleine akker waar ik groente, kruiden en bloemen teel. Je kunt het zien als een grote moestuin, alleen kweek ik voor de verkoop. Mensen krijgen elke week een krat gevuld met wat in dat seizoen groeit: tuinbonen in juni of tomaten in augustus ­bijvoorbeeld.”

Had je altijd al groene vingers?

“We hadden vroeger thuis wel een tuin, maar ik kreeg de smaak pas echt te pakken toen ik voor mijn studie voeding en diëtiek een stadslandbouwproject deed. Daarna ging ik steeds meer zelf telen, en ik had er zo veel plezier in dat ik mijn stage bij een tuinder deed. Toen ik via hem de kans kreeg om grond te pachten, begon ik voor mezelf.”

Hoe kies je wat je laat groeien?

“Het moet sowieso seizoensgroente zijn. Daarnaast vind ik het erg leuk om gewassen te kweken die je niet zo vaak tegenkomt. Bijvoorbeeld radijsjes die je alleen in Frankrijk ziet, van die lange rode met een wit puntje. Of sla die je niet in de supermarkt vindt, zoals Grenobloise rouge. Dat is een wat ­stevigere soort, waarschijnlijk een voorloper van de gewone ijsbergsla.”

Welke groente is je favoriet?

“Tomaten. Die hebben van de akker zo veel meer smaak dan de soorten die je in de supermarkt koopt. Ook anderen zijn daar laaiend enthousiast over. Gewone tomaten worden meestal gekweekt op steenwol, de voedingsstoffen krijgen ze via een water­leiding. Ik teel tomaten in de volle grond, dat maakt de plant sterker en de smaak ­lekkerder. Vooral het type grond is belangrijk: Franse wijnboeren noemen de relatie van planten met de grond ook wel terroir. Daarbij verbouw ik ook nog eens heel oude tomatenrassen, die voelen extra speciaal. Eigenlijk zijn er van alle soorten groente ontelbaar veel verschillende rassen. De nieuwe zijn ziektebestendiger en ­langer houdbaar, dat zijn de tomaten die je in de supermarkt vindt. Die blijven goed tijdens het transport en ze liggen er mooi bij. Maar de oude rassen hebben veel meer smaak. En daar gaat het uiteindelijk toch om?”

Je werkt veel buiten, wat doet dat met je?

“Mijn werk is erg fysiek, dat vind ik ook prettig. En buiten zijn maakt rustig: je krijgt weinig prikkels. Dat geldt voor veel meer mensen uit de stad, denk ik. De natuur is voor mij een plek om op te laden, geen recreatiegebied. Ik denk dat het goed is om de natuur een plek te geven in je dagelijks leven. Tuinieren is een mooie manier om dat te doen.”

Meer lezen

Interview Rachel Vieth