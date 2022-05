Alles over de pluktuin: dit is het, hier vind je hem en zo maak je er zelf een

Je eigen veldboeket bij elkaar plukken voor een vriendelijke prijs: in een pluktuin kan het. Wat is het precies, waar vind je zo’n pluktuin en hoe maak je er zelf een? We leggen het uit.

Wat is een pluktuin?

Het woord zegt het eigenlijk al, een pluktuin is een tuin waaruit je allerlei verschillende soorten bloemen mag plukken. Voor een vaak fijne prijs wandel je met een schaartje door zo’n tuin, om zo je eigen veldboeket bij elkaar te zoeken. Omdat veldbloemen voornamelijk bloeien vanaf juli tot en met september, vind je de pluktuinen vooral in de zomermaanden.

Waar vind je zo’n tuin?

Overal in Nederland. Online editor Rachel is groot fan van het concept en noemde al 5 plekken waar je zo’n pluktuin vindt in onder andere Zeeland, Amsterdam, Amersfoort, Winterswijk en Bakkum.

Rachel: “Toen ik online op zoek ging, kwam ik erachter dat er heel veel pluktuinen zijn in Nederland. En bij heel veel tuinen zit ook nog eens een plek waar je thee of koffie kunt drinken – mits de maatregelen dat toelaten. Als je zelf op zoek gaat, vind je vast ook een pluktuin bij jou in de buurt.”

Voor een lokale pluktuin kun je dus het beste even Googelen naar een plek in je eigen buurt. Er zit er vast wel één in je omgeving. Mocht je toch niks kunnen vinden, dan kun je ook naar een van de 12 zomerse pluktuinen afreizen die ANWB op een rijtje zette. Bij sommige tuinen kun je trouwens niet alleen bloemen plukken, maar ook fruit en groente. Lekker duurzaam!

Zo maak je zelf een pluktuin

En dat hoeft dus niet per se in een tuin, een stukje balkon is ook al genoeg voor een mooi stukje met veldbloemen.

De juiste bloemen kiezen

Het begint bij het kiezen van de juiste bloemen. Zo moeten de stengels lang genoeg zijn voor de vaas, is het fijn als ze een beetje mooi in bloei staan en het is ook handig als de bloemen snel groeien, zodat je niet twee jaar hoeft te wachten voor je ze kunt plukken. Deze bloemen zijn ideaal voor zo’n pluktuin:

Cosmea

Zeepkruid

Goudsbloem

Zinnia

Korenbloem

Gele ganzenbloem

Ridderspoor

Slangenkruid

Dahlia

Zonnehoed

Juffertje-in-het-groen

Zonnebloem

Zo zaai je je bloemen

Heb je eenmaal de zaadjes in huis, dan is het tijd om ze te zaaien. Stap één is het kiezen van een stukje grond. Het is vooral belangrijk dat dit een zonnige plek is, waar in ieder geval de halve dag zon is. Je kunt ervoor kiezen om de bloemen gemixt te zaaien of soort bij soort te zetten.

Ploeg de aarde goed om en plaats de zaadjes volgens de instructies van je zadenpakket in de grond. Zorg daarbij dat er voldoende afstand zit tussen de zaadjes, zodat er genoeg ruimte is om te groeien. Houd daarbij ook rekening met de uiteindelijke grootte van de bloemen. Zo heeft de zonnebloem meer ruimte nodig dan bijvoorbeeld het juffertje-in-het-groen.

Omdat de meeste soorten licht nodig hebben om te groeien, kun je de zaden beter niet te veel bedekken met aarde. Druk ze wel ver genoeg in de grond, anders gaan de vogels er misschien mee van door.

Dit kun je met je geplukte bloemen doen

Staan je mooie bloemen eindelijk in bloei en heb je al een vaas vol staan? Je kunt er ook nog allerlei andere leuke dingen mee doen. Zo kun je bijvoorbeeld je bloemen persen, zodat je er langer van kunt genieten. Dat kun je doen door ze te ‘pletten’ in een oud boek, maar er zijn ook bloemenpersen die het je nog wat makkelijker maken.

Je kunt er ook voor kiezen om je bloemen te drogen. Zo ging Marloes je voor. Ze maakte in 2018 van haar hobby haar werk en verkoopt nu gedroogde bloemen in zelfgemaakte lijstjes. En wist je dat je ook kunt koken met eetbare bloemen?

Nog meer tips

Rachel was zo’n fan van pluktuinen dat ze besloot er zelf een te maken. Ze startte met een zadenbox van Plukatelier en stelde vragen over de pluktuin aan expert Jennita Jansen. In deel twee start ze met het zaaien van de zaadjes en in haar volgende blogs vertelt ze over het de rest van haar bloemen-avontuur.

Vind je het spannend om aan de slag te gaan? Jennita Jansen schreef ook een boek over het maken van zo’n eigen tuin vol veldbloemen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Charlotte Coneybeer/Unsplash.com