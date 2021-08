Bloemen plukken: 5x een pluktuin in Nederland

Een schaar, een bak met water en een pluktuin vol bloemen. Meer heb je niet nodig om je even heel gelukkig te voelen. Onlineredactie stagiair Rachel zet een aantal pluktuinen voor je op een rijtje.

Ik kan me het moment dat ik vorig jaar voor het eerst in een pluktuin kwam, nog goed herinneren. Normaal gesproken plukte ik mijn bloemen in de berm of kocht ik een bosje op de markt. Bij toeval ontdekte ik tijdens mijn vakantie in Zeeland een prachtige bloementuin bij een kleine camping. Er verscheen meteen een glimlach van oor tot oor op mijn gezicht bij het zien van de verschillende kleuren en soorten bloemen.

Ik kreeg een schaar en emmer aangereikt en intens gelukkig liep ik tussen de bloemenvelden door. In de verte zag ik mijn zus ook al druk bezig met het maken van een veldboeket. Toen we uitgeplukt waren, gingen we meten hoe veel onze bosje ‘waard’ was. We zetten de stelen in een houten gat van verschillende afmetingen. Hoe groter het gat, hoe hoger de prijs. Dat zal vast en zeker bij elke pluktuin anders gaan.

Toen ik online op zoek ging, kwam ik erachter dat er heel veel pluktuinen zijn in Nederland. En bij heel veel tuinen zit ook nog eens een plek waar je thee of koffie kunt drinken – mits de maatregelen dat toelaten. Als je zelf op zoek gaat, vind je vast ook een pluktuin bij jou in de buurt.

Hier vind je de site en de Instagram-pagina van de Essenhoeve. Dit is de pluktuin waar ik in de zomer was. Vanaf juli kunnen je hier weer bloemen plukken.

Hier vind je de site en de Instagram-pagina van Lokale Bloemetjes. Vanaf juni kun je bloemen plukken in deze tuin.

Hier vind je de site en de Instagram-pagina van Stoutenburg. Bij de pluktuin zit ook een theehuis. Van half april tot eind mei kun je hier tulpen plukken en vanaf juli kun je er terecht voor een zomerboeket.

Hier vind je de site en de Instagram-pagina van Plukgeluk. Vanaf juni kun je hier bloemen plukken.

Hier vind je de site en de Instagram-pagina van pluktuin Bakkum. In het voorjaar kun je hier terecht voor een bos tulpen, in de zomermaanden ook voor andere bloemen.

Met het boek Pluktuin kun je aan de slag met je eigen bloemenzee. Lees hier meer.

Bloemen geplukt? Je kunt ze ook laten drogen. We legden al eerder uit hoe je dat doet.

Tekst Rachel Vieth Beeld Beetjehome