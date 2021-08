Vakantietip: bezoek een open tuinendag

In Nederland zijn talloze droomtuinen te vinden waar normaal gesproken alleen de eigenaren van kunnen genieten. Behalve tijdens een open tuinendag. In de zomerperiode stellen veel fanatieke tuinders hun paradijs open voor het publiek.

Verborgen parels

Voor wie zich graag onderdompelt in groen, is een open tuinendag een dikke aanrader. De deelnemende tuinen zijn verborgen parels waar de eigenaren hun hele ziel en zaligheid in stoppen. Van borders vol bloemen tot enorme moestuinen. Een leuke bijkomstigheid is dat je vaak meteen even kunt binnenkijken in de aangrenzende boerderijtjes. Bij sommige adressen verkopen ze ook stekjes van de planten die je onderweg tegenkomt. Er zijn verschillende open tuinendagen in meerdere regio’s.

Op deze website vind je alle open tuinen in Nederland en meer informatie over open tuinendagen.

Tekst en fotografie Elmay Claassen