Lezen in Flow 3

Flow 3 ligt vanaf vandaag in de winkel, met op de cover de Britse actrice en zangeres Jane Birkin. En een quote die ons vertrouwen geeft: We’ll take this leap and we’ll see. We’ll jump and we’ll see. That’s life.

Bij dit nummer zitten kaartjes over ontspullen, geïllustreerd door Louise Lockhart, en een schriftje voor je herinneringen. Het openingsverhaal is geschreven door Renate van der Zee en gaat over tegenslagen, en dat ze soms een geluk bij een ongeluk zijn.

In Flow nummer 3-2020 vind je onder meer:

Werk dat ertoe doet

In de zorg, het onderwijs of bij de politie: waarom de keuze voor een baan die het verschil maakt zo goed kan voelen.

Als je ooit in je leven de hoop verliest, trek dan je schoenen aan en volg gewoon de gele pijlen. Journalist Annemiek Leclaire wandelde het staartje van de Camino.

Misschien is het juist wel fijn om een relatie te hebben met iemand die heel anders is.

Waarom we bepaalde dingen onthouden en hoe je dat kunt sturen.

Extra: kaartjes over ontspullen

Bij de vorige twee en bij het komende nummer van Flow krijg je inspiratiekaartjes cadeau, steeds rond een ander thema. Voor deze kaartjes verzamelden we tips en quotes over ontspullen, voor een opgeruimd huis en hoofd. Ook bij dit nummer: een schriftje waar je je herinneringen in kunt schrijven, zodat mooie momenten langer bijblijven.

Flow 3 ligt nu in de winkels en is te bestellen in onze webshop.