Deze meditatie helpt om weer tot jezelf te komen

Deze prettige meditatie is heel geschikt om weer tot jezelf te komen als je op een drukke plek of in het openbaar bent.

Zoek een plekje waar je rustig kunt zitten zonder dat er mensen tegen je op lopen. Ga ontspannen maar met rechte rug zitten en zet je voetzolen plat op de grond. Richt je ogen op iets wat niet beweegt (geen mens) en let op wat je ervaart in je lichaam.

Voel het ritme van je ademhaling en de lichte druk van je kleren tegen je huid. Haal zo een paar keer adem en laat je ogen dan langzaam over de mensen (of andere bewegende onderwerpen) om je heen glijden. Vorm geen mening over de mensen die je ziet, maar kijk gewoon naar hun bezigheden, bewegingen en details, zoals de kleur van hun haar en de vorm van hun ogen. Speur nieuwsgierig naar dit soort details, alsof je een kunstenaar bent die alle details op een schilderij wil vastleggen.

Wees je tussen de bedrijven door weer even bewust van wat je ervaart in je lichaam en richt je aandacht daarna weer op de wereld om je heen. Bedenk dat meditatie niets anders is dan kalm en rustig je aandacht richten; dat kun je dus ook zittend en wandelend doen, of onder het eten, of als je je in een menigte bevindt. Adem in. Adem uit. Goed zo.

Tekst Kathryn Nicolai Fotografie Daiga Ellaby/Unsplash.com