Ze waren er bijna niet meer geweest, de kleurenfoto’s van fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990), er zit namelijk schimmel op de dia’s. Maar gelukkig zijn er ruim 42.000 van de ondergang gered.

Nu is er een overzichtstentoonstelling van zijn werk in kleur te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Met thema’s als liefde, leven en dood, brengt Van der Elsken volgens het museum ‘een ode aan de mens en het leven’.