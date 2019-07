Het nut van brieven aan jezelf schrijven

Vaak vallen de brieven die de Amerikaanse journalist Kassondra Cloos eerder aan zichzelf stuurde, precies op het juiste moment op haar deurmat. Ze schrijft ze op reis, als ze helder ziet wat echt belangrijk voor haar is.

In het buitenland voel ik een soort helderheid, alsof ik in een andere realiteit zit. Ik begrijp dan sneller wat belangrijk voor me is en waar ik zonder kan. Op de een of andere manier vind ik het makkelijker om een brief aan mezelf te schrijven en die op te sturen, dan om alles in een dagboek te noteren. Mijn dagboek is een soort ongeorganiseerde gedachtestroom: ik kan er gevoelens, angsten, gebeurtenissen en dromen in kwijt. Maar als ik een brief schrijf, lukt het me om op papier te zetten wat op dat moment in me leeft.

Vaak schrijf ik alsof mijn toekomstige zelf een ander persoon is, iemand die niet dezelfde zonsondergangen en stranden heeft gezien als ik. Soms blader ik ook door oude dagboeken om te zien hoe ik veranderd ben. Maar het is een heel ander gevoel om een brief via de post te krijgen. In plaats van te schrijven voor degene die ik in de verre toekomst zal zijn, schrijf ik voor mijn ‘zelf’ die ik over een paar weken of maanden ben. Ik wil diegene de wereld laten zien zoals ik ’m beleef op het moment dat ik schrijf, haar meevoeren naar een moment van geluk dat ik nooit wil vergeten.

In een brief die ik kortgeleden schreef vanaf een strand op een onbewoond Mexicaans eiland in Baja California, beschreef ik de saffierblauwe en turquoise kleurschakeringen van de zee, de pelikanen die een paar honderd meter van de kust een school sardines torpedeerden. Het gevoel helemaal stil te zijn, tevreden met het staren naar de natuur zonder het gevoel ook maar iets te hoeven doen. Ik hoop zo dat deze brief wordt bezorgd op het moment dat ik hem het meest nodig heb. Ik maak me vaak druk om deadlines, to do-lijstjes, aankomende projecten en tijdgebrek, en ik weet dat ik rustig word van de dingen die ik in deze brief beschrijf.

In een andere brief die ik op het Japanse Hokkaido op de post deed, beschreef ik hoe tevreden ik me voelde in de stilte van een warmwaterbron op het schiereiland Shiretoko. Ik vond het heerlijk om me buiten in het warme water te laten zakken terwijl ik de koude lucht inademde en zag hoe de ijsschotsen die vanuit Siberië aan kwamen dobberen, tegen de kust van de Zee van Ochotsk botsten. Ik had eindelijk geleerd hoe ik de gedachte aan werken kon uitschakelen tijdens mijn reis, en daar bedankte ik mezelf voor. Ik sloot de brief af met een bekende les: ‘Doe minder, zodat je meer kunt zijn.’

Tekst Kassondra Cloos Illustratie Yelena Bryksenkova

