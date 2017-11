Vergeet de bordjes met uitleg en wees vooral niet bang om een paar zalen over te slaan. Want als je in een museum echt de tijd neemt voor een kunstwerk, zie je zo veel meer.

Het is juni 2008. Phil Terry, een altijd drukke Amerikaanse internetpionier, doet een experiment. Een uur lang gaat hij voor een schilderij van Hans Hofmann in het Jewish Museum in New York zitten. Daarna schuift hij door naar een volgend werk. In plaats van alle zalen door te lopen en honderden schilderijen te scannen, kiest hij er een paar uit die hij diep in zich opneemt. Na afloop voelt hij zich ‘vreugdevol’. Hij heeft de expositie écht beleefd. Een jaar later nodigt hij wat vrienden uit om samen een aantal kunstvoorwerpen grondig te gaan bekijken in het MoMA (Museum of Modern Art) in New York. Slechts een stuk of vier, vijf werken nemen ze tot zich. Zijn vrienden zijn zo verrast door wat ze allemaal zien en hoe ze er na afloop met elkaar over kunnen praten, dat ze besluiten er een jaarlijks terugkerende dag van te maken. Slow Art Day is geboren.

Inmiddels wordt Slow Art Day ieder jaar gehouden in musea van Berlijn tot Boston en van Florence tot Londen. Het Amstelveense Cobra Museum voor Moderne Kunst was in 2014 het eerste Nederlandse museum dat hieraan meedeed. Hoofd educatie Gundy van Dijk is al jaren promotor van Slow Looking en fan van het eerste uur. “Als je vluchtig naar een kunstwerk kijkt, vel je meestal vrij snel een oordeel. Het is mooi, lelijk, interessant of saai en je loopt weer verder. Neem je meer tijd, dan ontdek je meer en ben je minder snel geneigd te oordelen. Tijdens de rondleidingen die we in het museum geven, merk je ook dat iedereen iets anders in een creatie ziet. Het kan totaal uiteenlopende emoties oproepen. Ontdekken dat er verschillende perspectieven zijn en daarover praten, verruimt je blik. Ook buiten het museum.”

