Tijd voor de Geest: podcast aflevering 1 met Flow’s Irene

Samen met Museum van de Geest maken we de podcastserie Tijd voor de Geest. Aflevering 1 staat nu online.

Aflevering 1: Irene Smit

Irene Smit is creative director van Flow Magazine. In haar geest is het nooit eens stil: altijd borrelen er ideeën en gedachten op. Dat is heel fijn als je zo’n creatieve baan hebt, maar ook best vermoeiend. ‘Kan dat hoofd ook weleens uit?’ vroeg Irene zich af, zeker nadat ze een burn-out kreeg. Op haar zoektocht naar een rustiger hoofd vond Irene mindfulness. Door mindfulness leerde ze gedachten en gevoelens er gewoon te laten zijn, zonder er meteen iets mee te hoeven doen. Het leerde haar ook om in het hier en nu te leven, in een rustiger tempo én het was de bron van inspiratie voor het ontstaan van Flow Magazine.

Irene vertelt in deze podcast eerlijk over haar angsten en burn-out, en over hoe ze heeft geleerd om nu ook volop te geníeten van haar bruisende hoofd.

Over de podcast

In de podcastserie Tijd voor de Geest komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest, en allemaal hebben ze een creatieve geest.

In de serie neemt journalist Karine Hoenderdos een nieuwsgierig kijkje in hun brein. Hoe komen de gasten op ideeën, hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven, hoe brengen ze hun geest tot rust, en loopt het ook wel eens spaak daarboven – en wat doen ze dan?

Luisteren

Je kunt de podcast luisteren via onder andere Spotify en iTunes.

Of volg ons via Vriend van de show, en ontvang via e-mail updates over nieuwe afleveringen.

Illustratie Clare Owen