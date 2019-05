De leukste adresjes in Luxemburg

Historische plekken, eindeloze natuur en lekker eten: je vindt het allemaal in Luxemburg. Een verrassende bestemming voor een vakantie of weekend weg, op zo’n 325 kilometer afstand van Utrecht.

Flow samen met Visit Luxembourg

Na inspanning…

In de buurt van het stadje Vianden vind je de exclusieve wellness-chalets van Chalets Petry Spa & Relax. Een verblijf in zo’n luxe huisje is een goede combi met wandelen of fietsen in de bosrijke heuvels van het natuurgebied rond rivier de Our.

In de hoogte

Als je wilt overnachten in het Müllterhal, het populairste wandelgebied van Luxemburg, is de middeleeuwse toren Laange Veit een sfeervolle plek. In het fort van Echternach zijn drie van de twintig torens omgebouwd tot moderne en comfortabele vakantieverblijven.

Onder een hoedje

Lijkt het je leuk om een keer in een tiny house te slapen? In het dorpje Useldange kan dat in de duurzame huisjes van Péitche Lauer. Aan de buitenkant lijken het net paddenstoelen, vanbinnen zijn ze helemaal van hout. De B&B, waar deze ‘mushroom’-huisjes staan, ligt aan de rand van het dorp met uitzicht over de rivier de Attert.

De boom in

Verstopt tussen het groen van de bomen in het Escher Déierepark liggen een aantal gezellig boomhutten. Vanuit deze comfortabele boomhuizen kijk je uit over herten, geiten, konijnen en veel groen. Het dierenpark ligt in een natuurgebied in de buurt van de stad Esch-sur-Alzette.

Nieuwsgierig naar de veelzijdigheid van Luxemburg? Kijk voor meer informatie op Visitluxembourg.com.

Fotografie ©Pulsa Pictures