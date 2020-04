Zomaar een kaartje sturen in deze tijd: 5 redenen

Nu we even niet meer met elkaar kunnen afspreken, is het zo fijn: een kaartje sturen of ontvangen.

Om te laten weten dat je iemand mist, dat je aan diegene denkt. Om iets leuks te vertellen of om over helemaal niets te kletsen. Gewoon zo maar. 5 redenen om zelf een kaartje te sturen.

Het is speciaal

Een appje is zo gestuurd en een belletje zo gedaan. Stuur je iets met de post, dan heeft het iets speciaals. Omdat het moeite en tijd kost om iets te schrijven en te versturen, en omdat je het met alle aandacht voor die persoon doet. Het kan iemands dag maken

Het zien liggen van een vrolijke kaart op de deurmat kan iemands lichtpuntje van de dag zijn, hoe klein het moment ook is. Het is ontspannend

De tijd nemen om de juiste kaart voor iemand te vinden, nadenken over een mooi stukje tekst; het is een rustgevende klus en het kan helpen om wat meer te ontspannen. Het inspireert

Er komt heel wat creativiteit kijken bij het schrijven van een kaartje. Schrijf je er alleen iets in of knip en plak je er van alles bij? Als je je kaartje digitaal verstuurt via Greetz, kun je zelfs een foto toevoegen. Al dat creatieve bezig zijn inspireert weer voor een volgend kaartje (of wie weet, een kaartje terug). Het is blijvend

Dit vinden we misschien wel het leukste aan een (handgeschreven) kaart. Een belletje kun je niet bewaren en een appje lees je vaak niet meer terug, maar de woorden in een kaartje nodigen uit om vaker gelezen te worden. Ze kunnen dienen als opkikkertje als je het nodig hebt of als een stukje steun in een moeilijke tijd.

Kaartje versturen via Greetz?

Kaarten verstuurd voor 21:00 uur worden de volgende dag al bezorgd.

Er zijn bijna 300 verschillende Zomaar kaarten bij Greetz (waarvan je bij 40 kaarten je eigen foto kunt verwerken op de voorkant van de kaart).

Deze Zomaar kaarten van Greetz kiest Flow:

Fotografie Dimitry Anikin/Unsplash.com