Dagboek van een introvert: deze 10 quotes over introversie zijn zo herkenbaar

Online editor Bente van de Wouw is introvert en schrijft erover: “Deze quotes over introversie vind ik maar wat herkenbaar.”

Als ik een boek lees, heb ik altijd een pen of potlood in de hand, klaar om een zin te onderstrepen die ik wil onthouden. Iedere quote is anders. Sommige uitspraken verrassen, andere troosten weer en dan zijn er nog de zinnen die vooral inspirerend zijn. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: ze raken.

Ze houden me overeind in een moeilijke tijd, als een boei op zee. Of ze geven me net dat extra zetje om een spannende beslissing te maken. Soms ook halen ze een emotie in me naar boven waarvan ik niet eens wist dat hij er zat. Zit ik ineens te janken boven mijn boek over iets dat jaren geleden gebeurd is.

Het is niet voor niets dat ik zo van woorden houd. Ook in mijn wie-ben-ik-nou-eigenlijk-fase hebben ze geholpen. Het is toch fijn om zo nu en dan een reminder te krijgen dat er helemaal niets mis met je is als je introvert bent, ook al word je soms anders verteld. Dus, voor iedereen die een hart onder zijn introverte riem nodig heeft, hier mijn favoriete quotes over introversie.

10x herkenbare quotes over introversie

Don’t think of introversion as something that needs to be cured. – Susan Cain I have to be alone very often. I’d be perfectly happy if I spent Saturday night until Monday morning alone in my apartment. That’s how I refuel. – Audrey Hepburn The secret to life is to put yourself in the right lighting. For some it’s a Broadway spotlight, for others, a lamplit desk. – Susan Cain The shoe that fits one person pinches another; there is no recipe for living that suits all cases. – Carl Jung I am rarely bored alone; I am often bored in groups and crowds. – Laurie Helgoe Don’t underestimate me because I’m quiet. I know more than I say, think more than I speak and observe more than you know. – Michaela Chung. There is a tremendous difference between alone and lonely. You could be lonely in a group of people. I like being alone. I like eating by myself. I go home at night and just watch a movie or hang out with my dog. – Drew Barrymore. If you like to do things in a slow and steady way, don’t let others make you feel as if you have to race. If you enjoy depth, don’t force yourself to seek breadth. – Susan Cain I want to be alone… with someone else who wants to be alone. – Dimitri Zaik. Introverts live in two worlds: We visit the world of people, but solitude and the inner world will always be our home. – Jenn Granneman

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw