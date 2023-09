Hierom wil je meer goed nieuws lezen

Wat gaat er goed in de wereld? Steeds meer nieuwsbronnen besteden er bewust aandacht aan. Gelukkig maar, want goed nieuws ontstrest, blijkt uit nieuw onderzoek.

Bosbranden, overvallen, politieke problemen: nieuwsprogramma’s en kranten lijken soms vooral gevuld met alles wat er niet goed gaat. Terwijl juist goed nieuws ons helpt om narigheid te verwerken, valt te lezen in een recent artikel van het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Onderzoeker Kathryn Buchanan van de universiteit van Essex vermoedde het effect eerder al. Ze ervoer zelf een geruststellend gevoel na de aanslag in Manchester, toen ze las over de bereidheid van omstanders om betrokkenen te helpen. Zou die werking van goed nieuws universeel zijn? vroeg ze zich af.

Hartverwarmend

Buchanan deed onderzoek, waarbij verschillende groepen een verontrustend nieuwsbericht te lezen kregen. Bij een aantal deelnemers kwam daar nog een grappig of hartverwarmend nieuwsbericht achteraan. Wat bleek? Die laatste groep ervoer een stuk minder stress en angst, keek optimistisch naar de wereld en voelde zich energieker. Grappige ‘goede’ berichten deden al iets, bijvoorbeeld over een papegaai die voorbijgangers naroept, maar vooral lezen over goede daden van anderen bleek impact te hebben.

Vicieuze cirkel

Goed nieuws is er op zich genoeg. Alleen valt het over het algemeen minder op. Dat komt doordat je brein – uit zelfbehoud – meer gericht is op mogelijke dreigingen. Daarom sla je dat slechte nieuws ook goed op. Tel daarbij je online klikgedrag op, en zo kom je makkelijk in een vicieuze cirkel van slecht nieuws terecht. Door voortdurende blootstelling aan negativiteit lijkt de wereld gevaarlijker dan ie eigenlijk is, volgens Buchanan. En daardoor wend je je eerder af van die wereld, dan dat je eraan bij wil dragen. Positief nieuws daarentegen werkt juist als remedie tegen cynisme en wanhoop. Het maakt je optimistischer, je voelt je beter, en bent vervolgens meer geneigd om zelf iets goeds te doen.

Balans

Je hoeft negatief nieuws ook weer niet compleet links te laten liggen, zegt Buchanan. Liever niet zelfs, want dat maakt je minder verbonden met de wereld om je heen. Wel hoopt ze dat er een betere balans komt tussen goed en minder goed nieuws in de media. Mocht je zelf die balans alvast willen opzoeken: veel nieuwssites hebben inmiddels een aparte categorie voor leuke, grappige en aardige berichten. Wél nieuws, goed nieuws.

Ook bij Flow delen we een aantal keer per week goed nieuws. Hier vind je al onze berichten.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Illustratie Yukiko Noritake

Gepubliceerd op 1 september 2023