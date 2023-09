Onderzoek: een hond aaien (ook die van een ander) vermindert stress

Als je vandaag je rondje door de buurt loopt, maak dan ook even tijd om die lieve hond van de buurvrouw te aaien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit stress vermindert, zelfs als je niet je eigen dier aait.

“Het is absoluut waar dat dieren een positief effect op onze fysieke en mentale gezondheid hebben,” zegt hoogleraar psychiatrie Nancy Gee in een artikel voor NPR. Volgens haar is er bewijs dat de levels van het stresshormoon cortisol dalen als mensen vijf tot twintig minuten doorbrengen met een hond. Sterker nog: de levels van oxytocine stijgen, dat is het feelgood-hormoon dat ook vrijkomt als je iemand een knuffel geeft.

Extra leuk is dat niet alleen mensen profiteren van een korte aai over de harige bol. Als we Gee mogen geloven, geldt het omgekeerd ook. Als honden tijd doorbrengen met mensen, stijg ook bij hen het level van oxytocine. Lief!

In het nu leven

Honden kunnen ook een kalmerend effect hebben op de mens. Volgens Megan Mueller, een collega-professor aan de Cummings School of Veterinary Medicine in Amerika, komt dat doordat honden ons stimuleren om de wereld net als zij te beleven.

“Dieren, en met name honden, leven in het moment. Ze denken niet aan wat er eerder op de dag gebeurde of wat er nog komen gaat, maar zijn enkel in het nu.” En zo is een hond die rustig aan het gras snuffelt, meteen een goede les voor de mens: die mag wel wat meer om zich heen kijken.

Tekst Bente van de Wouw Bron NPR Illustratie Lotte Dirks

Gepubliceerd op 5 september 2023