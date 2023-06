In deze pop-up studio kun je een Rembrandt-tattoo laten zetten

Lijkt het je wel wat, een meesterwerk op je lichaam? Van 19 tot en met 25 juli kun je een Rembrandt-tattoo laten zetten door het team van Henk Schiffmacher.

Het is even schakelen: een week lang wordt het Rembrandthuis in Amsterdam tijdelijk omgetoverd tot tattoo-studio. Eentje met een toepasselijk assortiment: je kunt er een ets, handtekening of monogram van Rembrandt laten zetten door het team van Henk Schiffmacher, die eerder Herman Brood en Lady Gaga van versiering voorzagen.

The Poor Man’s Rembrandt project

“Een oude tatoeëerder noemde tatoeages ooit eens ‘The Poor Man’s Rembrandt’: een kunstwerk dat betaalbaarder is dan een schilderij van de oude meester, maar niet minder zorgvuldig uitgekozen en uitgevoerd”, vertelt Schiffmacher. Alleen etsen tatoeëerders hun werk op de menselijke huid, terwijl Rembrandt een koperplaat en een vel papier gebruikte.

Prijzen

Op de website van het Rembrandthuis zie je welke tatoeages en tijdsloten er beschikbaar zijn. Alles al vol? Dan kun je het ter plekke nog proberen, want het museum houdt elke dag een paar plaatsen vrij voor spontane bezoekers. De prijzen kunnen oplopen tot €250, maar vergeleken met een echte Rembrandt valt dat dan wel weer mee.

Tekst Sophie ten Dam Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 8 juni 2023