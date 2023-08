Dit imponerende kunstwerk vraagt aandacht voor mental health

Na de onthulling op het Museumplein in Amsterdam, heeft dit indrukwekkende mental health-kunstwerk nu een nieuwe plek gekregen: in Haarlem.

Stille Strijd, zo heet het opvallende kunstwerk van kunstenares Saskia Stolz. Onlangs werd het werk gelanceerd in Amsterdam, en nu gaat het ‘op tour’. De eerste stop: het (vrij toegankelijke) terras van Museum van de Geest in Haarlem.

Het museum en Gemeente Haarlem roepen andere gemeentes op om zich aan te sluiten in de tour van het kunstwerk. Zo kan het beeld van de voorovergebogen tiener met capuchon hopelijk zorgen voor meer openheid over mentale klachten onder jongeren.

Taboe

“Er rust een behoorlijke taboe op depressie, terwijl erover praten juist zo belangrijk is om het isolement te doorbreken. Dit beeld schreeuwt om aandacht,” vertelt Saskia Stolz. Aanleiding voor het werk zijn de cijfers rondom zelfdoding en suïcidale gedachten onder jongeren in Nederland.

“Jongeren voelen zich vaak heel klein van binnen als ze depressief zijn, dus ik wilde het beeld juist heel groot maken, als tegenstelling. De felle kleuren staan voor het feit dat je aan de buitenzijde vaak niet kunt zien dat het mentaal niet goed met iemand gaat”.

De Stille Strijd doorbreken

Jessica Belles, adjunct-directeur Museum van de Geest: “Suïcide is een zwaarbeladen onderwerp en kunst helpt om het taboe en de stilte te doorbreken. Het werk Stille Strijd van Saskia Stolz is daar een enorm krachtig voorbeeld van. We hopen dat de tour van het beeld in verschillende regio’s jongeren helpt om over hun depressieve gevoelens te praten en daarmee de eenzaamheid te doorbreken”.

Mental health bespreekbaar maken

Het Museum van de Geest zet zich dagelijks in om mentale gezondheid bespreekbaar te maken met kunst en cultuur, met name onder jongeren. Samen met het museum bedachten we de Flow Slow Art Route; een route langs vijf werken uit de collectie. Bij Slow Art draait om de tijd nemen om een paar bijzondere stukken écht op je in te laten werken. Het is een nieuwe manier van museumbezoek.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Fotografie Bastiaan Musscher

Gepubliceerd op 9 augustus 2023