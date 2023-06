Onderzoekers vinden ‘angst-gen’ in hersenen (en een natuurlijke manier om het uit te schakelen)

Onlangs vonden wetenschappers niet alleen een gen in de hersenen van muizen dat zorgt voor angstsymptomen, maar ook een natuurlijke manier om het uit te schakelen. Het betekent een positieve verandering in hoe we angst en depressies kunnen behandelen.

Het is een technisch verhaal (hier lees je uitgebreid over het onderzoek), maar het komt erop neer dat een team van internationale onderzoekers bij muizen het gen heeft gevonden dat angst veroorzaakt. Bij de beestjes keken de wetenschappers wat er op moleculair niveau gebeurde in de hersenen als ze stress ervaarden. Wat bleek? Het gen dat zorgde voor stressverlaging, werd onderdrukt.

Als de onderzoekers bij mensen dit gen ook op kunnen sporen en dit op een natuurlijke manier uit kunnen schakelen, net als bij muizen, heeft dat grote invloed op hoe we depressies en angst behandelen. Goed nieuws, dus.

Tekst Bente van de Wouw Bron Freethink Fotografie ©Akela – from alp to alp/Stocksy