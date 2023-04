Thee gemaakt van restproducten: deze telers gooien niks weg

De eigenaren van peperkwekerij Westlandpeppers wisten niet wat ze aan moesten met al hun bladresten, totdat ze – samen met een aantal andere kwekers – op het idee kwamen om er thee van te maken.

Vroeger gingen ze in de kliko: de bladeren en takken die ze bij Westlandpeppers overhielden bij het telen van hun pepers en currybladeren. Na een brainstorm met wat andere kwekers besloten ze er thee van te maken.

Ze noemen zichzelf de ‘Theelers’: alles wat niet geschikt is voor verkoop, toveren ze om tot een zakje thee. Plus de resten van producten die andere kwekers inmiddels bij hen inleveren, bijvoorbeeld van laurier, basilicum of rozenblaadjes.

Duurzaam karakter

Leuk en creatief vinden de tuinders het, om van al die resten iets nieuws te maken. Ook anderen kunnen het initiatief waarderen. Grote bedrijven willen de thee aanbieden in hun kantines, vanwege het duurzame karakter. De Theelers sleepten dit jaar zelfs een prestigieuze tuinbouwprijs in de wacht.

Het kan zomaar zijn dat de thee zo’n succes wordt dat er speciaal voor geteeld zal worden. Dat is niks nieuws in het Westland, volgens een van de eigenaren van Westlandpeppers. “Het begint met een klein proefje ergens in een hoekje, en wordt uiteindelijk een succes.”

Tekst Sophie ten Dam Bron Omroep West Fotografie Petra Kroon

Gepubliceerd op 29 april 2023