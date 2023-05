6 boeken waarop Marije zich verheugt in juni

Marije van der Haar-Peters is coördinerend eindredacteur van Flow en veellezer. Ze zit in een leesclub en staat iedere ochtend eerder op om tijd te maken voor een (luister)boek. Hier tipt ze persoonlijke pareltjes die haar zijn bijgebleven of waar ze zich op verheugt. Deze keer: zes boeken die in juni verschijnen.

Een tafel bij het raam

Dit boek (dat op de laatste dag van mei verschijnt, maar ik reken ’m goed) maakte me nieuwsgierig omdat het zich afspeelt in een restaurant. Die wereld vind ik op de een of andere manier heel fascinerend. Ik ga graag uit eten en hoewel ik niet bepaald een keukenprinses ben, heb ik een zwak voor kookprogramma’s als Masterchef. Auteur Mirthe van Doornik (1982) ken ik nog niet. In haar tweede roman Een tafel bij het raam probeert chef-kok Alp met recepten, lijstjes en kookwekkers een restaurant op een heuvel te redden. Achter de pannen blijft hij zo veel mogelijk in zijn eigen bubbel. Teruglopende reserveringen en steeds veeleisendere gasten zijn de aanleiding tot een strijd die om veel meer gaat dan het behoud van het restaurant.

Een tafel bij het raam van Mirthe van Doornik verschijnt op 31 mei 2023 bij Prometheus.

De perfecties

Schrijver Vincenzo Latronico (1984), die in Berlijn woont en werkt, wordt vaak genoemd als een van de talentvolste Italiaanse auteurs van nu. Zijn derde roman (160 pagina’s, mét stofomslag) gaat over expat-millennials Anna en Tom, die van Zuid-Europa naar Berlijn verhuizen in de hoop daar meer zichzelf te kunnen zijn. Net als veel generatiegenoten dromen ze van wonen in een wereldstad, werken vanuit een flashy appartement met veel planten, eindeloze etentjes en een allesbehalve saaie relatie. Zolang hun leven past in dat plaatje zijn ze gelukkig, maar daarbuiten wringt het. Wanneer een poging tot activisme tijdens de vluchtelingencrisis uitloopt op een teleurstelling, vrienden niet altijd vrienden blijken te zijn en ze harder moeten werken voor minder geld, overwegen ze terug te gaan naar hun geboortestreek. Vinden ze daar een authentieker leven?

De perfecties van Vincenzo Latronico (vertaling Manon Smits en Pieter van der Drift) verschijnt op 8 juni 2023 bij De Bezige Bij.

Feria

Dat het thema wonen in de stad of op het platteland (en soms weer terug) volop leeft, blijkt alleen al uit de boeken die de laatste tijd verschijnen. Ook voor mij is het herkenbaar, eerder las ik bijvoorbeeld de roman Buitenleven van Nina Polak. Waar de hoofdpersonen in Polaks roman verhuizen van de stad naar het platteland, maakte Ana Iris Simón (1991) de omgekeerde beweging. Ze groeide op in een plattelandsdorpje in het Spaanse La Mancha en bracht de zomers van haar jeugd door op rondreizende kermissen, waar haar grootouders met een kraampje stonden en verhalen over vroeger vertelden. Toen ze als eerste van haar familie in Madrid ging studeren, begon ze zich te schamen voor haar afkomst en besloot ze alles te omarmen wat de stad haar te bieden had. Maar, daar zat ze dan als dertiger met een laag loon en hoge huur in een gedeelde flat vol Ikea-meubels. Misschien was het ‘simpeler’ leven van haar ouders, die op haar leeftijd al twee kinderen en een huis hadden, wel helemaal niet zo verkeerd. Feria is een ode aan het Spanje dat niet meer bestaat én een aanklacht tegen de hedendaagse kapitalistische samenleving. In Spanje deed het boek veel stof opwaaien en werd het volgens de pers omarmd door links én rechts.

Feria van Ana Iris Simón (vertaling Trijne Vermunt) verschijnt op 9 juni 2023 bij Das Mag.

Kleine werelden

Open water, het vorige boek van Caleb Azumah Nelson (1993), maakte enorm veel indruk op me. Vooral de poëtische stijl kroop onder mijn huid. In Nelsons nieuwe boek speelt ritme een belangrijke rol. Dansen is het enige wat hoofdpersoon Stephen helpt om het gros van zijn problemen op te lossen. Hij danst in de kerk met zijn ouders en broer (want al gelooft hij misschien niet meer, hij zal altijd blijven geloven in ritme). Hij danst met zijn band of in z’n eentje op het geluid van de oude lp’s van zijn ongrijpbare vader. Maar wat als de muziek stilvalt en Stephens huis niet langer zijn thuis is? Een boek over werelden vol leven, liefde en verlies.

Kleine werelden van Caleb Azumah Nelson (vertaling Adiëlle Westercappel) verschijnt op 13 juni bij Querido.

Kwade wind

Een van de redenen waarom ik zo van lezen hou, is dat een voor jou onbekende wereld en onbekend tijdsbeeld ineens levensecht kunnen worden. Kwade wind van Kaouther Adimi (1986) speelt zich (net als haar vorige roman De boekhandel van Algiers) af in het Algerije van de vorige eeuw. Leïla, Tarek en Saïd groeien samen op in de jaren twintig, als Algerije een Franse kolonie is. Leïla wordt al op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt en komt later weer met haar zoon bij haar ouders wonen. Tarek verdient de kost als herder en Saïd kan dankzij zijn rijkere familie in het buitenland studeren. Zowel Tarek als Saïd is heimelijk verliefd op Leïla. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, gaan beide mannen naar het front en verliezen ze elkaar uit het oog. Na zijn terugkomst trouwt Tarek met Leïla en adopteert hij haar zoon. Hij raakt betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd en belandt uiteindelijk in Rome, terwijl Leïla achterblijft in het dorp. Saïd is schrijver geworden en de verschijning van zijn eerste roman zet het leven van Tarek en Leïla compleet op z’n kop. Tarek moet zo snel mogelijk terugkomen om te redden wat er te redden valt.

Kwade wind van Kaouther Adimi (vertaling Noor Koch) verschijnt op 19 juni bij Ambo|Anthos.

Bank Street

Voormalig danser Meg Howrey (1972) schreef een roman die een inkijkje geeft achter de schermen van de balletwereld in het New York van de jaren tachtig. Het boek is volgens de uitgeverij ‘Rebecca Makkai (Een stralende toekomst) meets Zadie Smith (Swingtime)’ – en laat ik nou van beide boeken erg hebben genoten. Het verhaal begint in 1983, als Carlisle Martin zoals elk jaar een paar weken logeert bij haar vader en zijn partner James op Bank Street in New York. James, briljant maar labiel, leert Carlisle alles wat hij belangrijk vindt over het leven, literatuur, muziek en vooral: dans. Carlisle wil niets liever dan deel uitmaken van die wereld en wordt professioneel balletdanser. Negentien jaar nadat een ingewikkelde liefdesaffaire een breuk in de familie veroorzaakt, krijgt ze een telefoontje dat haar terugvoert naar deze allesbeslissende zomer en de Carlisle van toen.

Bank Street van Meg Howrey (vertaling Irene Paridaans) verschijnt op 22 juni bij Nieuw Amsterdam.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 21 mei 2023