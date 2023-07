Caroline: waarom ik tijdens mijn vakantie de weer-app van mijn telefoon gooi

Op vakantie krijg je vaak nieuwe ideeën: wat ga je anders doen als je weer thuis bent? Creative managing editor Caroline stopte met telkens naar het weerbericht kijken.

Op vakantie realiseerde ik me dat ik thuis de hele dag door automatisch mijn weer-app open – soms wel vier keer per uur. Wat voor weer wordt het dit weekend? Ga ik dan wel of niet naar mijn boshuisje? Ik merkte dat ik mijn plannen en humeur er te veel door liet beïnvloeden. Zag ik voor de hele volgende week alleen maar regenwolkjes staan, was ik al chagrijnig.

Maar: die weer-app geeft vaak een voorspelling die helemaal niet uitkomt. Een ‘wolkje met regen’ bleek gewoon een zonnige middag te worden (dus ik had wél naar het strand gekund). Of een ‘stralend zonnetje’ werd in het ‘echte leven’ een bui (tijdens een picknick zonder regenjas of paraplu).

Vier keer per uur op mijn telefoon

Na de vakantie heb ik de app van mijn telefoon gegooid en nu kijk ik ’s morgens naar buiten om te zien wat voor weer het is. Of ik lees één keer per dag het weerbericht in de krant in plaats van vier keer per uur op mijn telefoon. Ik heb een opgerolde dunne bodywarmer in mijn tas voor als het kouder is dan ik dacht en een miniparaplu voor wanneer het natter is dan ik dacht.

Verrassend wat voor rust dit in mijn hoofd geeft. Ik denk dat dat komt omdat ik nu niet vooraf bezig ben met mogelijke scenario’s uit te denken. Maar ook met (letterlijk) geen verwachtingen meer hebben van een situatie die nog moet komen.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 17 juli 2023