Hoe word je je eigen beste vriend?

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt. Deze keer: je eigen beste vriend zijn.

Emigreren opent een nieuwe wereld. Ongebaande paden ontvouwen zich voor je voeten en elke stap die je zet maakt je benieuwd naar de volgende. Iets waar het nieuwsgierige aagje in mij veel energie uithaalt.

Een wereld op afstand

Tegelijkertijd betekent emigreren dat je een fijne en geliefde wereld even on hold zet. Of zelfs achterlaat, in zekere zin. Een wereld vol mensen die me net zo veel energie geven. Hoewel die mensen allemaal onder de sneltoets zitten – die ik overigens vlekkeloos weet te vinden – is zo’n gesprek vol bevroren schermen en ‘O… ehhh… nee… ga jij maar eerst’ toch anders.

Op jezelf aangewezen

En dus ben je aangewezen op de vriendschap die je hebt met jezelf. Om het in de woorden van dichter Rupi Kaur te zeggen:

You must

want to spend

the rest of your life

with yourself

first

Een basale levensles waar ik me sinds ik in Zweden woon bewuster van ben. Want als je agenda nagenoeg leeg is en je al die tijd met jezelf doorbrengt, is het wel zo fijn als die persoon een beetje leuk is. En aardig, bovendien.

Je eigen beste vriend zijn

Philautia, verwoordden de oude Grieken het. In de volksmond noemen we het zelfliefde of -compassie. Je eigen beste vriend kunnen zijn. Een fundamentele behoefte die je niet alleen gelukkiger maakt, maar ook angstige gedachten vermindert en je mentale gezondheid bevordert, vertelt psychotherapeut Carissa Karner in haar TED Talk.

Hoe pak je dat aan?

Luister naar jezelf. Luisteren is de manier om te begrijpen. Sta stil, haal een paar keer diep adem en luister naar jezelf met compassie, zonder te oordelen. Wat voel je? Welke emoties gaan erdoor je heen? Maak er ruimte voor en vraag jezelf af wat je nodig hebt. Geef jezelf dat. Vertrouw jezelf. Ondanks dat je innerlijke criticus je misschien anders doet geloven, kent niemand jou beter dan jijzelf. Leer te vertrouwen op je eigen wijsheid om te ontdekken wat je wensen en behoeften zijn. Leer daarnaar te handelen. Geef jezelf complimenten. Jouw innerlijke criticus is er om je te beschermen. Tegelijkertijd is ze niet altijd even vriendelijk. Zet die kritische gedachten om in helpende gedachten en geef jezelf complimenten voor waar je nu staat. Wat zou je tegen een vriendin zeggen? Vraag je af hoe je op een vriendin zou reageren in dezelfde situatie. Hoogstwaarschijnlijk minder streng of oordelend dan tegen jezelf. Die bewustwording helpt je om met meer mildheid naar jezelf te kijken. Vergeef jezelf. Beste vrienden hebben ruzie en leggen het weer bij. Vergeef jezelf voor de momenten dat je onaardig was, of rommelig. Toen je dingen ‘fout’ deed of het allemaal niet ging zoals je wilde.

En de ironie is: nu ik dit schrijf, vind ik dat deze column beter had gekund. Persoonlijker misschien, of nog inzichtelijker. Maar weet je, ik moet het wel met mezelf rooien daar in Zweden. Dus bij dezen: “Leuk stuk, vriendin. Met de wijsheid, tijd en inzichten die je op dat moment had, heb je ervan gemaakt wat je kon. Op naar de volgende.”

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 21 april 2023