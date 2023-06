Tip van de psych tegen het ‘ik word geleefd’-gevoel (+ hobbytips)

Ruby Wijdenbosch is online editor voor Flow en duikt graag in de menselijke psyche aan de hand van interviews en haar eigen gesprekken met psychologen. Om de week deelt ze een tip van de psych. Deze keer: leven op de automatische piloot.

Mijn hoofd is een vreemde plek. Want hoewel ik vaak best weet wat ik moet doen om mijn mental health onder controle te houden, ben ik ook deskundig in het verpesten ervan.

Bijvoorbeeld door me na een lange dag vol zelfmedelijden op de bank te storten, in mijn val de afstandsbediening mee te grissen en met mijn vermoeide vingers nog net even Temptation island aan te zetten.

Yes! Daar zat mijn hoofd absoluut op te wachten: nog meer prikkels en een stroom aan (laten we eerlijk zijn) niet erg intellectuele content. De pauzes die ik neem tussen de afleveringen door (ja, die neem ik!) vul ik nodeloos met minutenlang TikToks kijken en zo min mogelijk met mijn ogen knipperen.

Klaagzang bij de psych

“Kan het zijn dat je wordt geleefd omdat je weinig tijd besteedt aan écht leuke dingen?” vraagt mijn psych voorzichtig na mijn tweewekelijkse klaagzang. Beschaamd knik ik, ze heeft gelijk. Vaak denk ik dat ik te moe ben voor iets écht leuks, en kies ik toch weer voor gedachteloos naar beeldschermen turen.

“Misschien moet je eens proberen om weer echt ‘leuke’ dingen te gaan doen, in plaats van toegeven aan je vermoeidheid en beeldschermen. Hobby’s kunnen op een actievere manier ontspanning geven.”

Dus probeerde ik er verschillende weer op te pakken, die ik vroeger als kind graag uitoefende. Tekenen werd niks, want dat leverde perfectionisme en dus stress op. Schrijven viel ook af, want dat doe ik de hele dag al. Maar er waren toch een aantal dingen die wel werkten.

7x ‘iets leuks’ doen in plaats van tv-kijken

Schilderen op nummer: je kunt zelf een foto insturen en deze dan naschilderen, erg leuk. Kleien: ik maak tegenwoordig zelf oorbellen met polymeerklei. Puzzelen: laatst molde mijn kat een puzzel die half klaar was, verder heel ontspannend. Wandelen: na een lange dag verschrikkelijk en heerlijk tegelijkertijd. Kralenarmbandjes maken: voor inspiratie mag ik dan wel heel eventjes op TikTok. Knutselen: al moet ik van de redactie eigenlijk ‘craften’ zeggen, klinkt beter. Skeeleren: spannend doch prettig. Dansen: ik zit op les en doe het soms met van die work-outs voor de tv, daar mag de tv dan weer wel voor aan.

Mijn avonden voelden ineens meer ontspannen en minder als leven op de automatische piloot. De les van deze keer: ‘iets doen’ hoeft niet altijd energie te nemen en tv-kijken betekent niet per se uitrusten. Ik ging zelfs uitkijken naar mijn actieve hobbyavonden. En soms dan toch ook wel naar Temptation island + TikTok. Moet kunnen op z’n tijd.

Tekst Ruby Wijdenbosch

Gepubliceerd op 23 juni 2023