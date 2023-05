Marije: ‘Dit boek is volstrekt origineel en met niets anders te vergelijken’

Marije van der Haar-Peters is coördinerend eindredacteur van Flow en veellezer. Ze zit in een leesclub en staat iedere ochtend eerder op om tijd te maken voor een (luister)boek. Hier tipt ze persoonlijke pareltjes die haar zijn bijgebleven of waar ze zich op verheugt. Deze keer: Alle mensen die ik ken van Lisa Huissoon.

Eens in de zoveel tijd kom je een boek tegen dat volstrekt origineel is en met niets anders te vergelijken. Alle mensen die ik ken is er zo een. In eerste instantie lijkt het meer een ouderwets telefoonboek met namen en opsommingen. Daarachter gaat een heel leven schuil, namelijk dat van de auteur.

Hier gaat het over

Lisa Huissoon stelde een lijst op van alle mensen die een stukje met haar zijn meegelopen – dat kan een kort moment zijn, al haar hele leven of iets ertussenin. Ze beschrijft hoe ze die persoon kent of waar die ontmoeting plaatsvond (een tante van Lieke, de korfbalclub in Houten, de Albert Heijn To Go op Arnhem Centraal), en daarnaast krijgen sommige mensen een rake typering mee. Soms scherp, soms met humor, soms ontroerend, soms in één zin, soms gedetailleerd:

Artur

Marktplaats | Frans Halslaan, Arnhem

Hij kwam een stoel ophalen die ik gratis had aangeboden en zei: ‘Ik wil je er alsnog drie euro voor geven, want dat is gewoon netjes.’

Dennis (2)

docent Tekst en Media | Creative Writing | ArtEZ, Arnhem

Dennis keek naar de spullen die voor ons op tafel lagen. ‘Wij zijn mensen met een vouwbeen in hun etui,’ zei hij.

Kirsten (1)

vriendin (verwaterd) | College de Heemlanden, Houten

Kirsten droomde vaak in sepiatinten.

Mark (1)

broertje | Houten

Mark krijgt kippenvel als FC Utrecht opkomt en hij het begin van Eye of the Tiger hoort. Met kerst droeg hij een strik met batterijen die hij bij een wedstrijd had gekregen bij aankoop van vier bier. Hij liet de lampjes in de strik constant aanstaan, soms knipperden ze in een ander ritme.

We keken naar filmpjes van huidaandoeningen en zagen een close-up van iemand die een puist uitkneep. ‘Sommige mensen krijgen hier een heel bevrijdend gevoel van,’ zei Mark.

Ik vroeg hem hoe het op zijn werk was en hij beschreef de kantine. ‘Ze hebben er van alles. Koffie, thee en chocolademelk uit een automaat. Een koelschap met appelsap, sinaasappelsap, pakjes melk, karnemelk, Optimel en versgeperste smoothies. Je krijgt één warme snack per persoon op maandag, woensdag en vrijdag. Soms een frikadel, een kroket of een mexicano. Heel gevarieerd. Soms een kipcorn. Sneetjes brood, volkoren en wit, pistoletjes, harde bolletjes, krentenbollen. Je kan er plakken kaas pakken, ham, salami, kuipjes jam, boter of hagelslag, en er is een saladebar.’

Hij houdt me soms zo stevig vast dat het pijn doet en toch zacht voelt. Lieve broer.

Roos (2)

bevriend buurmeisje | Moerasmeer, Houten

Ik durfde niet te vragen waar de prullenbak was en ben de nacht dat ik bij haar logeerde met een stuk kauwgom op mijn buik geplakt in slaap gevallen.

Dit raakte me

Hoewel Lisa Huissoon niet als personage in het boek voorkomt, heb ik na het lezen toch het gevoel dat ik haar ken. Ik weet waar ze is opgegroeid, dat haar ouders zijn gescheiden en dat ze vaak is verhuisd, wat haar hobby’s en bijbaantjes waren, met wie ze heeft gezoend en wat de eigenaardigheden waren van haar huisgenoten. Mooi vond ik ook dat Huissoon wegblijft van clichés en ook niet volledig wil zijn als ze mensen beschrijft. Soms is één beeld genoeg om iemand nooit meer te vergeten.

Over het boek



Alle mensen die ik ken – Een leven verzameld, Lisa Huissoon (De Arbeiderspers)

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 7 mei 2023