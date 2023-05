Een lege agenda: hoe is het om opeens een leven zonder afspraken te hebben?

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt. Deze keer: de vreugde van een leven zonder afspraken.

Ik kan maar slecht niks doen. En als ik fysiek dan zover ben, heeft mijn hoofd een ander plan voor me en razen m’n gedachten als een balkende ezel door m’n hoofd. Met als gevolg dat ik die momenten van niks liever vermijd door ze op te vullen. Het credo? Beter een volle agenda dan een vol hoofd.

Nu ik dertig ben, weet ik wel wat meer maat te houden (ook aan mijn energieniveau zit een grens), maar dat neemt niet weg dat ik gehecht ben geraakt aan mijn afspraken. En eerlijk is eerlijk: die gevulde agenda geeft me ook het gevoel dat ik nuttig ben. Ertoe doe, misschien wel.

De kracht van een lege agenda

Totdat ik m’n weg vond naar Zweden en m’n sociale agenda van de ene op de andere dag leeg was. Ineens was er niks. Sterker nog: er is al drie maanden niks.

Wat blijkt? Dat ‘niks’ maakt me stiekem best gelukkig. Ontspannen ook, en energieker. Ik heb meer rust in m’n dag en als er dan een sociale interactie tussendoor komt, heb ik de volle honderd procent te geven, in plaats van doen alsof, en thuis instorten op de bank.

Laat het leven je verrassen

Waar ik stilletjes bang voor was, blijkt een bron van energie, creativiteit en geluk. Ik hou wel van een leven zonder afspraken en haasten. Een leven waarin ruimte is voor doen waar je op dat moment zin in hebt en je nergens op tijd moet zijn. Waarin je niet op 1 mei al weet wat je op 30 september doet.

Die leegte leert me om naar mezelf te luisteren en te handelen naar m’n eigen behoeftes. Om alles eens een keer op z’n elfendertigst te doen, in plaats van m’n afspraken als tetrisblokken in m’n agenda een plek te geven. Er ontstaat ruimte en ontspanning. Een kalmere geest. Het credo? Beter een lege agenda én een leeg hoofd.

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 5 mei 2023