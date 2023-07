Maaike: waarom ik ook na de vakantie meer ga niksen

Op vakantie krijg je vaak nieuwe ideeën: wat ga je anders doen als je weer thuis bent? General managing editor Maaike Beekers wil ook na haar vakantie vaker niks doen.

Het goddelijke aan vakantie is dat je even niks moet. Gaan waar de wind je waait. En staat er geen wind, dan even goed vanbinnen voelen waar je op dat moment zin in hebt.

Op vakantie moet je niks

Lang uitslapen. De zee, en dan een boek induiken. Langs een brocante of lokale ingrediënten kopen op een marktje, waar mijn vriend dan iets lekkers van maakt. Naar het plaatselijke museum, dat compleet verlaten lijkt, terwijl er toch verrassend mooie dingen hangen. Kom, laten we gaan kanoën!

Lekker loom, want ze zeggen dat de rivier verderop je vanzelf voortduwt. En dat ie zo helder is dat je ’m kunt drinken. Het is zo’n verademing: even geen deadlines, geen broodtrommels vullen, geen sportafspraken. Geen grasmaaien, geen administratie, geen ouderavonden.

Weer in de doe-stand

Gewoon een beetje pierewaaien met de mensen die je lief vindt, samen de natuur in, ’s avonds een spelletje doen of een ijsje halen en dan heel lang dubben tussen hazelnoot of amarena. Eenmaal weer thuis ga ik als vanzelf weer wassen, ruimen, rennen.

Vaker niks doen

Niksen is zó niet mijn sterke kant, maar na deze vakantie, zo neem ik me voor, ga ik het anders doen. ’s Morgens in bed nog even chillen voordat ik in de doe-stand ga. Tussen de middag een heel klein, langzaam rondje lopen buiten. Of, beter nog, een klein tukje doen en dromen van vakantie.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Petra Kroon

Gepubliceerd op 21 juli 2023