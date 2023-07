Tip van de psych: voor wanneer echt álles te veel is

Ruby Wijdenbosch is online editor voor Flow en duikt graag in de menselijke psyche aan de hand van interviews en haar eigen gesprekken met psychologen. Om de week deelt ze een tip van de psych. Deze keer: (onverwachte) mentale instortmomenten.

Je weet dat er iets mis is als je luidkeels begint te huilen wanneer je koffiemachine de melding geeft dat je het opvangbakje moet legen. Wanneer je de spiegel aan diggelen gooit als je per ongeluk je zorgvuldig aangebrachte mascara verziekt. Als je snikkend ineenstort wanneer je welverdiende lievelingstoetje op blijkt.

Soms zijn er van die dagen waarop alles te veel is. Bovenstaande situaties zijn uiteraard puur illustratief…

Ietwat prikkelbaar

Nu had ik dat soort momenten dagelijks, wat me niet helemaal de bedoeling leek. Dus stapte ik voor het eerst naar de psych. “Burn-out,” zei ze. Hoewel ik het daar roerend mee óneens was en me comfortabel voelde in de ontkenningsfase, high van een belachelijke dosis zelfspot, en deskundig in het vermijden van problemen, had ik wel iets aan de tips. Want ik was wel wat moe en prikkelbaar (‘Maar ik heb geen burn-out!’).

Een poosje later hebben deze tips mijn dagelijkse alles is te veel-breakdowns teruggebracht naar eens per week. En als het overgevoelige wrak dat ik ben, vind ik het helemaal oké om af en toe nog zo’n moment te hebben. Zolang het maar niet te vaak gebeurt, en mijn nieuwe spiegel heel blijft.

Tips: 6x eerste hulp bij (te veel) ‘alles is te veel’ momenten

Creëer een ander ritme.

Van de psych moest ik mijn dag omgooien: van alleen maar doorrennen naar een flinke middagpauze. De beste volgorde: lunchen, slapen (of gewoon even liggen) en daarna wandelen om weer wakker te worden. Staar vaker naar een haardvuur of kaarsje in plaats van een scherm.

Vuur heeft vanuit de oertijd nog steeds een rustgevend effect, volgens de psych. Ga plat zodra je moe wordt.

“Afgeleid raken of lang voor je uit staren zijn de eerste signalen dat je een uiltje moet knappen,” zei de psych. Ze raadde aan om cycli van 45 minuten te pakken: dus of drie kwartier slapen, of anderhalf uur, enzovoort. Niet in de tussentijd die wekker zetten: dan doorbreekt het je remslaap en word je juist vermoeider wakker. Alleen even liggen kan ook. Doe dingen die je leuk vindt en die je energie geven.

Probeer zoveel mogelijk moetjes te vermijden. Toch een moetje? Volgens mijn psych moet je bij oververmoeidheid alles wat je energie neemt, compenseren met dubbel zolang iets doen dat energie geeft. Twee uur aan een rotopdracht = vier uur ontspannen. Het is volgens de psych belangrijk om prikkels te beperken.

Helemaal bij onrustige nachten of moeilijk inslapen. Het voorschrift: geen schermen meer vanaf anderhalf uur voordat je gaat slapen. En sowieso ‘s avonds geen (te) spannende series meer bingewatchen. Probeer zoveel mogelijk belastende to do’s en activiteiten te schrappen.

Echt álles wat kan. In mijn geval was dat stoppen met geld verdienen en focussen op mijn studie. Dan die studiefinanciering maar even opkrikken. Gelukkig ben ik niet alleen kundig in het wegwuiven van mentale problemen maar ook in het negeren van die studieschuld.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch

Gepubliceerd op 21 juli 2023