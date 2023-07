Waarom ik smul van B&B Vol Liefde

Irene Smit is creative director van Flow en mental health-deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we ongemerkt maken en geeft tips hoe je anders kunt kijken. Deze keer: haar fascinatie voor B&B Vol Liefde.

Vorige zomer ontdekte ik het ineens: B&B Vol Liefde. En voor ik het wist had ik de afgelopen twee seizoenen gebinget. Want jee, dit was smullen.

Alle ingrediënten waar ik van houd zitten in dit programma. Mensen die het roer om hebben gegooid, mensen die worstelen met de liefde, inkijkjes in gekke huizen, prachtige landschappen en tenenkrommende dialogen.

Je snapt, ik ben gelijk weer begonnen aan het nieuwe seizoen. Dit seizoen is het gehalte spiritualiteit enorm hoog en daar kijk ik extra gefascineerd naar. Ik – als nuchtere Fries – heb namelijk niets met chakra’s, zonnevlechten en aanverwante zaken en zit dan ook gniffelend achter mijn scherm de gesprekken te volgen van Joy en Walter en hun gasten.

Met vrijheid in het leven staan

Maar hoe tenenkrommend ik de gesprekken ook vind, ondertussen geniet ik enorm van de vrijheid waarmee Claudia, Walter, Joy en friends in het leven staan. Er wordt gedanst (wat bewezen werkt tegen stress), met blote voeten door het gras gelopen, er zijn gesprekken waarbij iedereen probeert de ander te begrijpen, er echt wordt geluisterd (deep listening geheten) en er wordt spontaan geknuffeld. Dus ook voor de nuchtere kijkers zijn er prachtige lessen te vinden in dit seizoen van B&B Vol Liefde.

Wat ik er tot nu toe uit heb gehaald:

Als je kritiek krijgt van iemand, ga dan niet direct jezelf verdedigen of in de tegenaanval, maar luister gewoon.

Knuffels, die kunnen we allemaal gebruiken. Waarom zijn ze zo vaak voorbehouden aan liefdesrelaties? Laten we elkaar vaker knuffelen. In Flow 6 vind je er een mooi verhaal over (Koester de knuffel). Het nummer is hier te bestellen zonder verzendkosten.

Zelfcompassie heeft niets met spiritualiteit of zweverigheid te maken. Daar kan iedereen wel meer van gebruiken.

Zelfvoorzienend leven kan echt, maar ik ben er nog niet klaar voor (aargh, de wasmachine van Bram). Maar een moestuin, ja daar ga ik ooit aan beginnen.

Iedereen is op zoek naar rust, verbinding, gezien worden, een trager leven en uitvinden hoe het anders kan. Go Debbie, jij bent m’n favoriet dit seizoen met je no nonsense aanpak!

En een badpak staat altijd (hartje Marian!).

Meer lezen

Tekst Irene Smit Beeld RLT via Veronicasuperguide.nl

Gepubliceerd op 27 juli 2023