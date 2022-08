6 tips om weer verliefd op lezen te worden

Waar we als kind vaak dol waren op lezen, doen we dat als we volwassen zijn een stuk minder. Want er is geen tijd, geen concentratie, geen puf. Hoe word je weer verliefd op lezen? 6 tips.

“Zoveel mensen vertellen me dat ze lezers waren, maar er uiteindelijk gewoon mee ophielden,” vertelt Lynn Lobash, onderdirecteur bij the New York Public Library in een artikel voor Vox. “Het is moeilijk om weer te starten als je eenmaal gestopt bent.”

En stoppen met lezen is zonde, omdat er uit onderzoek blijkt dat de activiteit op zich al zoveel voordelen heeft. Zo blijkt uit een onderzoek dat mensen die een paar keer per week een boek openen, langer leven dan mensen die dat niet doen. En nog een fijn voordeel: uit weer een ander onderzoek is naar voren gekomen dat mensen die fictie lezen, een groter empatisch vermogen hebben.

Lezen is dus goed voor je. Maar hoe start je weer, als alleen het idee van een boek oppakken al te zwaar is? Vox noemt onder andere deze tips.

6x zo word je weer verliefd op lezen

Maak er een gewoonte van. Lees meteen na het opstaan een paar bladzijdes, of juist voordat je gaat slapen. Of misschien tijdens je lunchpauze. Wanneer je het doet maakt niet uit, zolang je er maar een ritme in vindt dat je vol kunt houden. Als je een krap budget hebt, zijn bibliotheken een uitkomst. Voor weinig geld kun je hier duizenden boeken lenen, en tegenwoordig heb je ook vaak toegang tot bijvoorbeeld ebooks en audioboeken. Leg je boek altijd naast je telefoon. Als je weer de drang hebt om door Instagram te scrollen, zie je je boek liggen en heb je sneller de neiging om eens voor het verhaal te kiezen in plaats van social media. Als je weinig tijd hebt: probeer eens een audioboek. Volgens Lobash is dit hetzelfde als lezen, maar dan nét even anders. Luister er bijvoorbeeld naar terwijl je het huishouden doet, onderweg naar werk of tijdens je dagelijkse wandeling. Maak het leuk voor jezelf. Ga je bijvoorbeeld graag naar een koffietentje, neem je boek dan eens mee en combineer twee deugden. Hardloop je graag, ren dan eens terwijl je naar een audioboek luistert. Heb je behoefte aan alleen-tijd? Plan dan een leesavond in voor jezelf met je favoriete snack en je telefoon op stil. En nog een fijne tip: als je niet zo goed weet welk boek je op moet pakken, begin dan eens bij een verhaal dat je vroeger graag las. Je vond dat boek niet voor niets goed, misschien geeft precies dat verhaal weer de reading-spark die je zo gemist hebt.

Tekst Bente van de Wouw Bron Vox Fotografie Iona Ye/Unsplash.com