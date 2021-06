Bedenker Bridgerton Shonda Rimes zegt een jaar ‘ja’ tegen alles

Showrunner Shonda Rhimes is het brein achter de succesvolle tv-series Bridgerton, Grey’s Anatomy en How to Get Away With Murder. In haar TED Talk vertelt ze over het jaar waarin ze ‘ja’ zegt tegen alles.

Ze wordt de ‘machtigste vrouwelijke zwarte showrunner van Hollywood’ genoemd, maar dat ze zwart is en vrouw doet er helemaal niet toe, vindt de Amerikaanse Shonda Rhimes. Ze is de machtigste showrunner, punt. Natuurlijk, ras en gender zijn belangrijk, maar haar statements daarover maakt ze via haar werk, dat op alle mogelijke manieren divers en kleurrijk is. En waarin vaak voor het vrouwelijke perspectief wordt gekozen, zoals het kleurrijke Bridgerton.

Shonda Rhimes over ja zeggen

Hoe meer succes, hoe hoger de verwachtingen, hoe harder ze moet werken. Ze raakt de lol in haar werk kwijt. Het moet anders, en daarom zegt ze voortaan ja tegen feestjes, tegen spreken in het openbaar, tegen een fotosessie met Annie Leibovitz, tegen haar gevoel dat het huwelijk niks voor haar is; ze zegt ja tegen beter voor zichzelf zorgen en valt al doende ruim zestig kilo af. In haar TED Talk My year of saying yes to everything – die ondertussen meer dan 1 miljoen keer is bekeken – vertelt ze er meer over.

