Flow on the go: risoprinten bij RisoPop in Amsterdam

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online coördinator Ilse leerde risoprinten bij RisoPop.

Sinds ik voor het eerst een poster in risoprint in een winkel zag, was ik benieuwd naar de techniek en wilde ik zelf een keer zo’n print maken. De kleurvlakken zijn vaak een beetje korrelig, de kleuren fel en intens, en de lijnen sluiten soms nét niet goed op elkaar aan. Juist die imperfectie geeft risoprints zo’n fijn, handgemaakt gevoel.

Risoprinten lijkt op of zeefdrukken, omdat je elke kleur afzonderlijk afdrukt. De machine zelf ziet er een beetje uit als een oud, log kopieerapparaat. Je drukt niet in full color zoals bij veel andere printers, maar werkt met stencils en masters, in een beperkt aantal kleuren.

Zo’n risograph-printer blijkt niet bij elke copyshop om de hoek te vinden. Maar gelukkig zijn er steeds meer kleine drukkerijen of grafische bureaus waar er een staat, en waar je iets kunt laten printen of – nog leuker – waar je het zelf kunt leren tijdens een workshop.

Risoprinten bij RisoPop

De risotechniek wordt vaak gebruikt voor het printen van posters, zines of comics. Drie dingen waar ik dol op ben. Op zoek naar een workshop kwam ik bij RisoPop de ‘Riso Comic & Zine Weekend Course’ tegen. Twee dagen alles in één waar ik over wilde leren! Maar je hebt hier ook ‘taster workshops’ van een paar uur, of je kunt je een avond focussen op posters maken of digitaal illustreren.

Eigenaar van de studio is de lieve en enthousiaste Aafke Mertens, zelf illustrator en risoprint-fan. Tijdens haar workshops leer je hoe de de printer werkt, ga je zelf ontwerpen en daar de verschillende kleurlagen (masters) uit halen.

Voorafgaand aan de workshop kreeg ik in mijn mailbox al een heel pakket aan inspiratie met uitleg over de printer, tips voor het maken van een comic en andere ideeën, om vast in de risovibe te komen. Eenmaal in de studio van Aafke was het één grote onderdompeling van felle kleuren, prints aan de muur en hebberigmakende boekjes in elke hoek van de ruimte. Met zijn zessen aan een lange tafel leerden we van Aafke over de risoprinter en gingen we vooral veel aan de slag. Heel fijn opgebouwd, gezellig en inspirerend – aangevuld met thee, koekjes en lunch, en tussendoor knuffelen met hond Tjido of even een blokje om door Amsterdam Oost.

Aan het eind van dag twee – printen, binden en snijden en veel ooo’s en aaah’s – gingen we naar huis met onze zines. Al onze comics bij elkaar gebonden. Ons eigen boekje! Geprint in de twee door onszelf gekozen kleuren: lichtblauw en burgundy (bordeaux). De volgende keer wil ik nog eens fellere kleuren gebruiken, zoals knalroze of oranje. Op en top riso, wat mij betreft.

Imperfecte prints

Het leuke aan een risoprinter is dat het dus allemaal niet perfect hoeft. Niet eens perfect kán, eigenlijk. Wie niet van tekenen houdt, kan ‘gewoon’ iets knippen en plakken en ook dan krijg je een verrassend resultaat door de verschillende kleurtjes. Eigenlijk weet je met riso nooit helemaal wat er uit de printer komt rollen. Misgaan kan het dus niet, blij word je er wel van.

Meer over RisoPop

Alle workshops van Aafke vind je op de site van RisoPop.

Hier legt Aafke nog eens uit hoe risoprinten werkt.

Van mei tot en met juli 2022 organiseert Aafke het Zine Festival, met extra veel workshops over zines maken in risoprint.

Nog meer plekken waar je kunt (leren) risoprinten

Tosam in Utrecht

Kapitaal in Utrecht

Wobbyclub in Tilburg

Jwtwel in Deventer

De Kijm in Den Haag

Meer lezen

Tekst en fotografie Ilse Savenije