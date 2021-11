Leven met de seizoenen: 15 ideeën om de herfst meer te beleven

Seizoenen zijn er altijd al geweest, maar er écht bij stilstaan doen we niet vaak meer. Hoe leef je wat meer met die seizoenen mee? Deze keer ideeën voor het beleven van de herfst.

Ik, online editor Bente, voel steeds meer de drang om wat meer in het nu te leven. Ieder jaar weer lijken de seizoenen voorbij te vliegen en gaat de ene periode over in de andere zonder dat ik het echt door heb. Hoe zou het zijn om ieder seizoen wat meer te beleven? Om nieuwe tradities en rituelen te maken zodat ik wat bewuster word van de tijd die verstrijkt? Ik zocht naar wat ideeën en deze kleine en grote activiteiten spraken me aan.

15 ideeën voor het beleven van de herfst

Een appeltaart bakken, en dan het liefst met appels van de lokale boer. Deze hoort er natuurlijk bij: de herfstwandeling. Kastanjes zoeken. Deed ik vroeger altijd met mijn opa en die herinnering blijft me altijd bij. Kaarsen in huis halen en die dan vroeg in de avond aansteken. Zelf een brood bakken. Ik vind lezen ook echt bij de herfst horen. Wat me leuk lijkt: één avond (of meer) in de week de televisie uit en in plaats daarvan een boek lezen. Met de kaarsen aan natuurlijk. Een nieuwe hobby uitproberen. Ik ben in de herfst van 2018 begonnen met breien en ben nooit meer opgehouden. Droog bladeren in plaats van bloemen. En lijst de mooiste dan in als herinnering aan dit jaar. Help de vogels een handje en hang wat voerbollen in de tuin of op het balkon. Maak zelf pumpkin spice mix. Een pompoen uitzoeken bij de boer. Die kun je of voor de sier in je huis zetten, of je maakt er iets lekkers mee. Een spelletjesavond organiseren met vrienden. Een art journal beginnen. Start een kookclub. Bezoek een kasteel of museum in de omgeving.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com