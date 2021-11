Klein geluk: Jessica brengt haar eigen Molukse muziek uit

In de Klein Geluk Box doen vijf grootdenkers hun verhaal. Hoe hebben ze klein geluk op een grootste manier aangepakt? Jessica waardeert de Molukse muziek zó dat ze zelf liedjes begon te schrijven.

Zangeres en zangdocent Jessica Manuputty startte een crowdfundactie om een cd met traditionele Molukse liedjes te kunnen uitbrengen, zodat ze niet verloren gaan.

“Bij elk feest en elke bijeenkomst van Molukse families worden er vroeg of laat traditionele liedjes gezongen en wordt er gedanst. Heel gezellig, warm en vreugdevol. De liedjescultuur is wat ons Molukkers met elkaar verbindt, door alle generaties heen en ook geografisch. We hebben vrolijke liedjes, maar de meeste gaan toch over heimwee en ontheemd zijn, want dat hoort bij ons verhaal.”

Alwéér?

“Ik kan me niet anders herinneren dan dat die oude liedjes in de familie constant te horen waren en samen werden gezongen. Als kind dacht ik weleens: alwéér? Maar toen ik wat ouder werd en zelf wat omzwervingen had gemaakt, ging ik wat zo vanzelfsprekend leek opeens veel meer waarderen. Ik besefte dat het echt mijn wortels zijn.

Mijn voorouders hebben een intense geschiedenis gehad en hun liedjescultuur is een van de dingen die hen door moeilijke tijden heeft gesleept. Een klein genot als samen zingen, is iets waaraan ze zich altijd konden vasthouden, waarin ze troost of vreugde konden vinden.”

Missie

“Ik merk nu zelf ook dat ik geluk haal uit de liedjes. Daarom is het mijn missie geworden ervoor te zorgen dat ze niet verloren gaan. In 2017 bracht ik mijn eerste album met Molukse muziek uit en ik wilde daar in 2021 heel graag een vervolg aan geven, omdat het nu precies zeventig jaar geleden is dat de eerste generatie Molukse mensen naar Nederland kwam, de generatie van mijn grootouders. Ik heb ze vastgelegd zoals ik ze ken van vroeger, met die intieme huiskamersfeer. Akoestisch en puur, zodat je de diepere laag ook echt voelt.”

Fotografie Ardian Lumi/Unsplash.com