Bente zonder groene vingers begint een makkelijke moestuin (1)

Ik, Bente, heb geen groene vingers. Maar volgens Makkelijke Moestuin maakt dat niet uit, zelfs de grootste nietskunner (ik) moet het lukken met hun duurzame starterspakket. Ik probeer het uit en jullie mogen meegenieten.

Nu kun je je afvragen: waarom? Waarom nu, Bente? Dat weet ik ook niet zo goed, eigenlijk. Ik kan me niet heugen dat ik ooit met mijn handen in de aarde heb gewroet. Ik vind regenwormen walgelijke beestjes en al mijn kamerplanten gaan dood, het is slechts een kwestie van tijd voordat de bladeren van een plant gaan hangen en het arme ding ten ruste komt in zijn eigen aarde.

Ik weet niet hoe ik zaadjes moet planten, hoe vaak ik ze water moet geven (moet dat eigenlijk wel?) en hoe ik slakken weer uit de tuin. Ik weet niet welke groenten ik in welk seizoen kan zaaien en wanneer ik ze weer kan oogsten. Ik weet ook niet hoeveel zon ze nodig hebben en of ik ze extra voeding moet geven, en wat dat dan voor voeding is. Kortom: ik weet niks. Nada.

Maar toch, maar toch. Er is dat verlangen om terug te gaan naar de basis. Misschien komt het omdat ik slow living steeds interessanter ben gaan vinden. Netflix gaat steeds vaker uit en ik besteed mijn tijd liever aan breien, lezen en binnenkort ook borduren. Ik wandel graag, ben steeds meer buiten en mijn droom is het hebben van een huisje in het bos. Ik ben wel klaar met dat snel, sneller, snelst. Zoals Elizabeth Gilbert mooi zegt: “I would like to spend the rest of my days in a place so silent, and working at a pace so slow, that I would be able to hear myself living.” Ja, dat dekt wel zo’n beetje de lading.

Tuinieren is meer in het nu leven

Ik mis de natuur. Ik mis het dat ik er geen connectie mee heb. Steeds vaker kijk ik naar de onbewerkte grond in de tuin van mijn ouders (want daar woon ik nu tijdelijk) en denk ik: ik wil daar iets mee doen. Want om die connectie met de natuur weer te voelen hoef je het niet altijd op te zoeken, je kunt het ook naar jou brengen, naar je eigen tuin (of die van je ouders), hoe klein die ook is.

Ik wil meer in het nu zijn, meer leven in plaats van op een schermpje kijken hoe andere mensen leven. Ik wil weten wat er in mijn eten zit en waar het vandaan komt. En: je eigen groenten verbouwen is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de wereld. Win-win, dus.

Makkelijke Moestuin gaat me helpen

Gelukkig word ik niet aan mijn lot overgelaten en gaat het starterspakket van Makkelijke Moestuin me helpen. Volgens oprichter Jelle Medema, die ermee begon als hobby en het uit liet groeien tot een bedrijf met een grote club liefhebbers, kan het met hun hulp bijna niet fout gaan. Dat komt vooral door de app die je, samen met duurzame moestuinbakken, goede grond en de juiste zaadjes in je beginnerspakket krijgt. Zo heb je 100% begeleiding bij het starten van je moestuin. Kijk, daar kan ik wat mee.

Omdat ik niets te verliezen heb, ga ik dat moestuinieren gewoon proberen. Ik weet niet wat me te wachten staat. Misschien groeien mijn plantjes als kool en heb ik ergens aan het eind van een seizoen (geen idee welk) mijn eerste oogst. Misschien ook niet. Waarschijnlijk wordt het iets daar tussenin. Maar moestuinieren zal ik, en ik neem jullie met me mee. De bakken zijn binnen, de zaadjes al op alfabetische volgorde gezet. Nu is het enkel wachten op wat warmer weer en mijn moed om te beginnen. Klaar voor de start? Nee, maar toch maar af.

Ik ben gegaan voor een medium startpakket van Makkelijke Moestuin. Handig voor als je met me mee wil doen.

