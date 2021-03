Tuinieren: 5x boeken voor beginners

Nu de lente er weer aankomt is het er weer tijd voor: tuinieren. Ook niet zo’n groene vingers? Deze boeken helpen je verder.

Voor als je wél van een mooie tuin houdt, maar er niet zoveel aan wilt doen (of als je de natuur gewoon haar gang wil laten gaan). In dit boek legt Loethe Olthuis, journalist en hartstochtelijk tuinliefhebber, in tien simpele stappen uit hoe je je eigen stukje bloeiende, weelderige natuur creëert. Zo vertelt ze je bijvoorbeeld welke planten vlinders en bijen trekken en waar je gratis planten kunt vinden.

Volgens schrijver Jennita Jansen kun je ook zonder tuin en groene vingers met de supersimpele kistjesmethode je eigen pluktuin maken. Daarvoor heb je geen tuin nodig, een paar kistjes, potgrond en zaden is alles wat je nodig hebt om je mini-tuin tot een succes te maken (dus ook geschikt voor je balkon).

Jelle Medema van Makkelijke Moestuin heeft niet alleen een app waarin je het moestuinieren onder de knie krijgt, hij schreef ook een boek over het onderwerp. In zijn boek leer je niet alleen hoe zo’n moestuin werkt, je vindt er ook een stappenplan voor 33 basisgroenten. Handig! Extra leuk: er is ook een editie speciaal voor kinderen.

Tuinieren uitgelegd van maand tot maand in dit boek van Ian Spence. Met aandacht voor de belangrijkste planten, handige takenlijsten, advies over plantenverzorging, wat wanneer te snoeien en informatie over het onderhouden van specifieke tuinonderdelen zoals gazon of vijver.

Vijf jaar geleden bundelde Vlaanderens populairste moestuinman Wim Lybaert al zijn kennis, passie en tientallen jaren moestuinervaring tot één compleet boek. Met dit boek kan volgens Wim Lybaert iedereen aan de slag, ook als je geen groene vingers hebt.

