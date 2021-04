Zo maak je verf van planten en bloemen uit je tuin

Eco-kunstenaar Sonja Tara realiseerde zich dat schilderen veel duurzamer kan dan ze altijd deed. Dus ging ze aan de slag met de planten, bloemen en bladeren uit haar tuin en maakte haar eigen verf.

Sonja Tara: “Ik woon met mijn gezin in Bakkum. Ons huis is omringd door natuur en ligt dicht bij het strand. Om het huis heen hebben we een grote sier- en moestuin vol bloemen, kruiden, fruitbomen en groente. We leven eigenlijk altijd al zo duurzaam mogelijk, maar op een dag besefte ik dat de verf en inkt waarmee ik schilderde wat dat betreft buiten de boot vielen. Die zijn zelfs slecht voor de natuur. Tijd om een duurzaam alternatief te zoeken.”

Welke planten kun je gebruiken voor het maken van de verf?

“Het is vooral veel experimenteren met allerlei verschillende bloemen en planten. Ik heb veel op gevoel gedaan, en ben erachter gekomen dat de ene plant beter werkt dan de andere.”

Experimenteer met planten uit je tuin. Zoals:

Afrikaantjes

Berkenblad

Avocadopitten

Uienschillen

Hibiscus

Zwarte thee

Rooibosthee

Hoe maak je de verf?

Je kookt de bladeren en bloemen die je gevonden hebt in water. De duur van het koken verschilt per plant. Afrikaantjes en berk kook en trek je bijvoorbeeld drie tot vier dagen. Avocadopitten en uienschillen twee dagen. Thee een paar uurtjes.

Belangrijk is ook dat je hibiscus niet mag koken. Giet hier heet water op en laat het een aantal uur staan.

Je houdt uiteindelijk een diep gekleurde siroopachtige vloeistof over (een beetje te vergelijken met de dikte van karnemelk). Dat is de inkt. Met behulp van andere planten kun je de vloeistof nog van kleur laten veranderen.

Er zit ook nog verschil in de verschillende planten. De ene plant (zoals de hibiscus of stokroos) geeft meteen kleurstoffen af, andere planten hebben echt tijd nodig en moet je laten weken, koken en dagen laten trekken.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Sonja Tara, studio Sun Sen