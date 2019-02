Het effect van tien minuten niks doen

Tien minuten niks doen: wanneer was de laatste keer dat je dit deed? Geen televisie, appjes beantwoorden, mails checken of scrollen op Instagram. Niet de krant lezen, een gesprek voeren of wat eten. Tien minuten helemaal niks.

Te druk

Er zijn tegenwoordig zo veel prikkels en dingen die afleiden, dat we minder in het nu leven dan we misschien zouden willen. En dat zorgt volgens Andy Puddicombe, oprichter van de meditatie-app Headspace, voor een gestrest of angstig gevoel. In zijn TED Talk over meditatie zegt hij er het volgende over: “Ons hoofd is snel afgeleid, draait rondjes zoals een wasmachine en zit vol moeilijke, verwarrende emoties. We weten niet goed hoe we daarmee moeten omgaan en zijn zo verstrooid dat we niet langer echt aanwezig zijn in de wereld waarin we leven.”

Tien minuten niks doen

Wat vaker even niks doen: ons hoofd voelt er vaak leger of opgeruimder door. Meditatie kan daarbij helpen. Andy: “Tien minuten per dag is genoeg om uit te zoomen en vertrouwd te raken met het huidige moment. En meer aandacht, kalmte en helderheid te ervaren in je leven.” Hoe dat precies werkt, legt hij uit in zijn TED Talk.

Fotografie Patrick Schneider/Unsplash.com